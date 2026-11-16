Pour situer l’engin, l'ANAFI UKR est un micro-drone de moins d'un kilo, pensé à partir de ce que la guerre en Ukraine a appris aux armées. Avec sa batterie longue durée XLR, il peut rester en l'air jusqu'à 50 minutes, selon Parrot. Surtout, il ne perd pas le nord quand l'ennemi brouille le GPS, une pratique devenue courante sur le front. Sa caméra et une intelligence artificielle embarquée prennent alors le relais pour le guider à partir de ce qu'il voit. Son rôle est de servir d'yeux aux soldats, ce que les militaires appellent l'ISR, pour renseignement, surveillance et reconnaissance.