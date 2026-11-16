Les drones militaires français de Parrot continuent de séduire en Europe. L'entreprise annonce ce lundi plus de 10 millions d'euros de commandes de micro-drones ANAFI UKR, en cours de livraison auprès de plusieurs armées du Vieux continent.
Le fabricant français Parrot a annoncé, ce lundi 16 novembre 2026, que plus de 10 millions d'euros de commandes de son micro-drone militaire ANAFI UKR sont en cours de livraison au quatrième trimestre. Elles proviennent de plusieurs programmes d'équipement de forces de défense européennes remportés cette année, et pour partie de l'OTAN. Elles s'ajoutent à une série de contrats qui, depuis février, ont fait de ce petit drone de reconnaissance le principal moteur de la croissance du groupe tricolore.
L'ANAFI UKR, un micro-drone français qui sait voler sans GPS et sans faire de bruit
Pour situer l’engin, l'ANAFI UKR est un micro-drone de moins d'un kilo, pensé à partir de ce que la guerre en Ukraine a appris aux armées. Avec sa batterie longue durée XLR, il peut rester en l'air jusqu'à 50 minutes, selon Parrot. Surtout, il ne perd pas le nord quand l'ennemi brouille le GPS, une pratique devenue courante sur le front. Sa caméra et une intelligence artificielle embarquée prennent alors le relais pour le guider à partir de ce qu'il voit. Son rôle est de servir d'yeux aux soldats, ce que les militaires appellent l'ISR, pour renseignement, surveillance et reconnaissance.
Ce sont justement ces missions que les nouvelles livraisons doivent renforcer, dans plusieurs pays européens que Parrot ne nomme pas. Les commandes s'inscrivent dans des programmes d'équipement d'une durée d'un à trois ans. Certaines découlent de contrats signés avec des clients européens de la défense, qui n'avaient jamais été rendus publics.
Le reste passe par la NSPA, la fameuse centrale d'achat de l'OTAN, qui si vous avez bonne mémoire avait fait entrer l'ANAFI UKR dans son catalogue en mars. Il s'agit cette fois de commandes complémentaires, venues alimenter des programmes déjà lancés. Et autant dire que les besoins ne faiblissent pas. Chris Roberts, Chief Revenue Officer de Parrot, confirme aujourd'hui une « adoption croissante d'ANAFI UKR par les forces de défense ».
Finlande, OTAN, blindés : les drones Parrot enchaînent les galons
L'annonce arrive presque pour boucler une année déjà copieuse et évidemment réussie pour Parrot. En février, la Finlande, fidèle aux drones français depuis plusieurs années, signait pour environ 15 millions d'euros d'ANAFI UKR. L'OTAN suivait en mars, puis un programme européen de véhicules blindés étalé sur dix ans en mai. Pas plus tard qu'en octobre, Parrot annonçait aussi près de 2 millions de dollars de commandes sur l'UAS Marketplace, la plateforme d'achat lancée par l'US Army.
Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a d'ailleurs grimpé de 40 %, à 23,7 millions d'euros, et les 81 millions cumulés sur neuf mois dépassent déjà tout l'exercice 2025. Parrot vise plus de 20 millions d'euros de ventes de micro-drones d'ici fin décembre, ce qui porterait cette activité autour de 80 millions d'euros sur l'année. Elle en prend le chemin.
Avec le recul, on se dit qu'en 2019, après plusieurs années difficiles, Parrot a peut-être bien fait de renoncer, vampirisé par le géant chinois DJI, à ses mini-drones grand public, lui qui avait lancé l'AR.Drone. Le groupe fondé en 1994 par Henri Seydoux s'est alors recentré sur les professionnels. Sept ans plus tard, ses drones ont quitté les rayons des magasins pour les casernes et les forces armées, avec succès qui plus est.