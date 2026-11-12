La France va lancer à Rennes l'ICAID, un centre international dédié à l'intelligence artificielle de défense. Ouvert aux armées alliées, il sera officiellement lancé le 20 novembre et doit devenir opérationnel courant 2027.
Le ministère des Armées a officialisé ce jeudi 12 novembre 2026 la création de l'International Center for Artificial Intelligence in Defence (ICAID), un centre international pour l'intelligence artificielle de défense qui sera implanté à Rennes. Il sera officiellement lancé le 20 novembre, lors d'une conférence d'établissement de deux jours fermée à la presse, certes, mais qui on le sait réunira les nations prêtes à s'engager aux côtés de la France.
Un centre pour aider les armées à mieux choisir leur IA
Le ministère des Armées l'a constaté depuis un moment. Les champs de bataille se transforment à grande vitesse, et l'IA pèse désormais lourd dans la supériorité militaire. Le fameux centre devra aider ses membres à mieux en comprendre les enjeux. Il devra surtout développer l'expertise et les méthodes pour concevoir, acquérir, déployer et évaluer des services d'IA dans la défense. Autrement dit, savoir bâtir, acheter et jauger ces outils, et pas seulement les utiliser.
On en sait un peu plus sur la feuille de route de l'ICAID. D'abord, le centre va devoir créer une communauté d'intérêt entre partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA. Ensuite, il aura pour rôle de circuler les bonnes pratiques et d'anticiper les évolutions technologiques. Enfin, il fera remonter les retours d'expérience des forces, pour coller au plus près de leurs besoins.
Cette exigence n'est pas farfelue en tout cas, puisqu'on se souvient qu'en septembre, CNN avait révélé qu'une hallucination d'IA, transformée en rapport de renseignement, avait failli provoquer un affrontement armé entre les États-Unis et la Chine.
Sur l'IA de défense, la France joue désormais en équipe
Alors pourquoi le ministère des Armées a-t-il choisi Rennes ? Certains l'ont compris avant qu'on vous l'écrive. La ville bretonne, souvent considérée comme la capitale française de la cybersécurité, est au cœur de l'écosystème numérique et IA de défense français. L'AMIAD, l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de Défense, a déjà des équipes à Bruz, à quelques kilomètres. Son directeur, Bertrand Rondepierre, parle de « rupture technologique » et veut en accélérer la maîtrise « aux côtés de nos alliés ».
L'ICAID prolonge une année chargée pour l'agence. En janvier, elle a été chargée de piloter l'accord-cadre signé par le ministère avec Mistral AI pour équiper toutes les armées en IA générative. En février, elle a créé avec l'ENSTA le LARIAD, un laboratoire consacré à la robotique et à l'IA de défense.
De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, l'intelligence artificielle militaire passe d'abord par des contrats avec les géants de la tech, comme OpenAI, Google ou NVIDIA, qui a une nouvelle patronne. Avec l'ICAID, Paris ajoute une dimension diplomatique à sa stratégie et mise sur une coalition d'États. Il faudra toutefois patienter, car le centre n'atteindra sa capacité opérationnelle que courant 2027. Et la question des moyens consacrés se pose encore. Cet été, un rapport sénatorial sur les drones notait qu'aucun financement n'était prévu pour l'IA de défense dans l'enveloppe qu'il examinait.