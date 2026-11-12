De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, l'intelligence artificielle militaire passe d'abord par des contrats avec les géants de la tech, comme OpenAI, Google ou NVIDIA, qui a une nouvelle patronne. Avec l'ICAID, Paris ajoute une dimension diplomatique à sa stratégie et mise sur une coalition d'États. Il faudra toutefois patienter, car le centre n'atteindra sa capacité opérationnelle que courant 2027. Et la question des moyens consacrés se pose encore. Cet été, un rapport sénatorial sur les drones notait qu'aucun financement n'était prévu pour l'IA de défense dans l'enveloppe qu'il examinait.