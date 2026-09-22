Début mars, nous rapportions que l'armée américaine avait déjà fait appel à Claude, l'IA d'Anthropic, pour analyser du renseignement, choisir des cibles et simuler des scénarios de combat pendant son offensive contre l'Iran. Toutefois, on ne sait pas si dans cette histoire, c'est bel et bien Claude qui a halluciné. D'ailleurs, on ne sait pas non plus s'il s'agit d'un outil commercial ou d'un clone du gouvernement. Sur le ciblage, une source explique qu'aucune consigne claire n'encadre la façon dont un opérateur humain doit intervenir pour éviter des pertes civiles ou des tirs sur ses propres troupes. Le pire, c'est que cette hallucination n'aurait d'ailleurs rien d'un cas isolé. Selon l'une des sources, les analystes doivent produire et diffuser du renseignement toujours plus rapidement. Et sous cette pression, les vérifications ne sont vraisemblablement pas au point.