blosk

ce qu’il y a de super avec les scientifiques/ entreprises tech next gen , c’est les propos du genre " c’est un accident" .

Je n’ose même pas imaginer ce qu’officiellement font les militaires des nations les plus puissantes .

Aux usa il serait susceptible de reproduire le dernier ordinateur d’ibm ou d’en avoir une copie et de transposer les logiciels des dernières versions de chatgpt ou d’anthropic .

Imaginez des i.a version quantique autant dire que la puissance est largement démultiplié que ce dont ils nous parlent ouvertement.

Ce n’est plus résoudre un problème impossible en 15 min ( ibm ) ni 4 jours ( chatgpt ) mais en mois d’une minute voir quelques secondes.

Je pense que l’Europe devrait étudier cette possibilité .