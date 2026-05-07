UFORCE, la première licorne de défense ukrainienne

Derrière cette opération se trouve UFORCE, une entité née de la fusion de neuf entreprises ukrainiennes et britanniques. La société revendique plus de 150 000 missions de combat depuis 2022. Elle emploie plus de 1 000 ingénieurs et opérateurs dans six pays européens. Ses bookings ont progressé de 450 % en 2025.

En mars 2026, UFORCE a levé 50 millions de dollars. Sa valorisation a franchi le milliard. C'est la première licorne ukrainienne dans le secteur de la défense (un titre que personne n'ambitionnait de décerner il y a quatre ans).

Pour mesurer la vitesse de cette transformation : en 2022, l'Ukraine produisait environ 5 000 drones par an. Fin 2024, le chiffre atteignait 4 millions. Les robots terrestres, initialement cantonnés au transport de munitions et à l'évacuation de blessés, ont progressivement été utilisés pour forcer des redditions. L'opération d'avril 2026 marquerait l'étape suivante : la prise de terrain sans intervention humaine.

UFORCE n'est d'ailleurs pas seule dans l'écosystème. Anduril, côté américain, a fait voler un chasseur sans pilote en février 2026. Helsing, start-up franco-allemande d'IA de défense, a elle aussi passé le cap du milliard. L'initiative Replicator du Pentagone vise des dizaines de milliers de systèmes autonomes. La robotique militaire est en train de quitter le stade du prototype pour entrer dans celui de l'industrie.

La France programme pour 2027 ce que l'Ukraine déploie déjà

Bien à l'ouest du front, le programme Pendragon, coordonné par l'AMIAD et le Commandement du Combat Futur, prévoit une première démonstration à l'été 2026. La mise en production est annoncée pour 2027. Il s'agit de faire coopérer des drones et des robots terrestres hétérogènes (quadrupèdes, engins à roues) via intelligence artificielle, pour exécuter des missions en autonomie. Le concept est prometteur. Mais quand Pendragon alignera une dizaine de prototypes pour sa première démo, l'Ukraine comptera déjà des milliers de machines en service.