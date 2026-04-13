Que les robots de Running Brains Robotics fonctionnent vraiment, il en existe une preuve concrète. Les machines sont déjà déployées en Italie sur des sites du groupe Leonardo, l'un des leaders européens de l'aéronautique et de la défense, très proche de la France. Ses sites italiens font appel aux robots Running Brains pour des missions de surveillance autonome. Pour Jérôme Laplace, PDG de l'entreprise, « l'idée est d'apporter un outil complémentaire. » Ces robots ne remplacent pas les agents de sécurité mais prennent en charge les rondes répétitives pour que les équipes humaines se concentrent sur d'autres tâches essentielles.