Avec ses robots autonomes qui patrouillent, détectent et alertent sans intervention humaine, la PME française Running Brains Robotics déploie des machines intelligentes sur des sites industriels sensibles en Europe, avec une technologie entièrement conçue et produite en France.
Imaginez un robot qui sillonne un site industriel en pleine nuit, identifie un véhicule suspect, détecte une anomalie sur une clôture et envoie une alerte instantanée, le tout sans qu'aucun humain n'ait eu à intervenir. C'est ce que propose Running Brains Robotics, une PME française basée à Mérignac, en Gironde, qui développe des robots autonomes capables de surveiller des infrastructures sensibles en continu. Déjà déployée en France et en Italie, l'entreprise vise le leadership européen d'ici 2028.
GR100, GR200, IA propriétaire : le Français Running Brains Robotics veut révolutionner la sécurité industrielle
Running Brains Robotics est une marque du groupe français NGX Robotics, fondé en 2008 à Mérignac, en région Nouvelle-Aquitaine. Avec ses 30 collaborateurs et ses 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, l'entreprise est loin des grands groupes technologiques qui dominent habituellement ce secteur. Et pourtant, sur le créneau très spécifique des robots autonomes de sécurité, elle s'est imposée comme un leader français, et regarde désormais vers l'Europe.
Ce qui distingue Running Brains Robotics de ses concurrents, c'est une maîtrise complète de sa technologie, de bout en bout. De la conception mécanique à la maintenance, en passant par le développement logiciel, la fabrication et l'installation, tout est réalisé en interne, par ses propres ingénieurs. Ses algorithmes de navigation et de détection (le cerveau de ses robots, donc) sont développés maison, sans dépendre d'aucune brique technologique extérieure. Une autonomie industrielle encore rare dans ce secteur.
Running Brains Robotics propose aujourd'hui deux robots dans son catalogue. Vous avez d'abord le GR100, son modèle de référence déjà largement déployé sur le terrain, et le GR200, une nouvelle génération conçue pour les environnements les plus difficiles, avec de meilleures capacités tout-terrain et des capteurs plus avancés. Les deux fonctionnent en autonomie complète pendant environ 4h30, puis se rechargent en 1h30. Et pendant cette recharge, ils ne s'arrêtent pas vraiment, puisque depuis sur leur base, ils continuent de surveiller leur environnement et d'envoyer des alertes si nécessaire.
L'entreprise française veut se démarquer et compte sur les Européens pour progresser
Sur le terrain, les robots de Running Brains Robotics embarquent une palette de capteurs qui leur permettent d'effectuer des contrôles très précis. Ils peuvent vérifier qu'une porte ou un portail est bien fermé, détecter une présence humaine, lire une plaque d'immatriculation, mesurer la température ambiante ou détecter une fuite de gaz, ou repérer un grillage endommagé. Toutes ces informations sont transmises en temps réel au Running Brains Operations Center, une plateforme de supervision à distance qui permet aux équipes humaines de suivre la situation et d'intervenir rapidement si nécessaire.
Que les robots de Running Brains Robotics fonctionnent vraiment, il en existe une preuve concrète. Les machines sont déjà déployées en Italie sur des sites du groupe Leonardo, l'un des leaders européens de l'aéronautique et de la défense, très proche de la France. Ses sites italiens font appel aux robots Running Brains pour des missions de surveillance autonome. Pour Jérôme Laplace, PDG de l'entreprise, « l'idée est d'apporter un outil complémentaire. » Ces robots ne remplacent pas les agents de sécurité mais prennent en charge les rondes répétitives pour que les équipes humaines se concentrent sur d'autres tâches essentielles.
Au-delà du business, il y a aussi une question politique. Selon la Commission européenne, plus de la moitié des technologies utilisées dans les infrastructures critiques du continent (sites industriels, réseaux d'énergie et installations de défense) sont développées hors d'Europe, principalement aux États-Unis et en Chine. Running Brains Robotics veut s'inscrire en faux contre cette dépendance, avec une alternative entièrement conçue et fabriquée en France. Avec l'objectif assumé de devenir le leader européen du secteur d'ici 2028.