Le dirigeant semble emboîter le pas de son grand rival Elon Musk, qui délaisse progressivement les voitures électriques chez Tesla pour se concentrer sur l'intelligence artificielle (IA) et la robotique. Car à la base, Mind Robotics faisait partie intégrante de Rivian, mais Scaringe a décidé d'en faire une spin-off en 2024. Et il a de grandes ambitions.