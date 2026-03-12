Une fois de plus, une entreprise spécialisée dans la robotique lève une somme mirobolante. Son nom : Mind Robotics, fondée par un certain RJ Scaringe, P.-D.G de Rivian.
Le dirigeant semble emboîter le pas de son grand rival Elon Musk, qui délaisse progressivement les voitures électriques chez Tesla pour se concentrer sur l'intelligence artificielle (IA) et la robotique. Car à la base, Mind Robotics faisait partie intégrante de Rivian, mais Scaringe a décidé d'en faire une spin-off en 2024. Et il a de grandes ambitions.
Une intelligence adaptative
En effet, Mind Robotics développe une plateforme complète de robots industriels alimentés par l'IA. Ils seront en mesure d'effectuer des tâches manufacturières complexes comme saisir des pièces, assembler des composants ou manipuler des faisceaux de câbles. Son ambition est de concevoir une intelligence généraliste capable de s'adapter à l'environnement industriel.
« Nous développons une plateforme robotique collaborative et sécurisée, conçue pour travailler aux côtés des humains », indique l'entreprise sur son site Internet. Et quoi de mieux comme terrain d'essai initial que les usines de sa grande sœur Rivian. Car celles-ci lui fournissent les données d'entraînement issues de milliers de caméras installées sur les lignes de production.
Au-delà de l'automobile, la start-up souhaite, à terme, déployer sa technologie dans tous types d'installations industrielles.
L'heure de l'IA physique
Et visiblement, son projet séduit. Mind Robotics vient de boucler une levée de fonds à hauteur de 500 millions de dollars, la valorisant à 2 milliards de dollars. C'est, tout simplement, l'une des plus importantes Série A jamais réalisées dans la robotique.
Un tour de table qui illustre l'attrait grandissant pour la robotique et l'IA physique, considérée comme la prochaine vague après l'essor des grands modèles de langage. D'autres firmes de la filière ont actuellement le vent en poupe, à l'instar de Figure qui développe un humanoïde ainsi qu'un modèle spécifique pour l'aider à comprendre et se déplacer dans son environnement.
Outre l'aspect innovation, cette technologie est considérée par certains industriels comme une solution face aux pénuries croissantes de main-d'œuvre.