Rivian accélère sur l'expérience connectée. Le constructeur américain déploie enfin une application dédiée à l'Apple Watch, qui permet de contrôler presque entièrement ses véhicules depuis le poignet. Une évolution qui pourrait bien faire de l'ombre à Tesla, dont l'écosystème reste plus limité sur ce terrain.
Fondée en 2009, Rivian s'est imposée comme l'un des nouveaux acteurs les plus surveillés de l'électrique haut de gamme. La marque mise sur des pick-up et SUV robustes, pensés pour l'aventure et les grands espaces. Elle propose, aussi, un logiciel très évolutif via des mises à jour à distance, un terrain où elle cherche clairement à rivaliser avec Tesla.
Et si pour l'heure, son implantation reste cantonnée aux États-Unis et au Canada, le constructeur se veut pionnier technologique, notamment grâce à une intégration poussée avec l'écosystème Apple qui va encore plus s'accroître.
L'Apple Watch se mue en centre de contrôle miniature
En parallèle d'une nouvelle mise à jour, Rivian déploie aussi une application compagnon dédiée à l'Apple Watch. Objectif : transformer la montre connectée en véritable centre de contrôle miniature. Depuis leur poignet, les conducteurs peuvent verrouiller ou déverrouiller les portes, ouvrir le capot ou le coffre, ventiler les vitres, déclencher l'alarme ou encore ajuster la climatisation.
L'application permet aussi de définir une limite de recharge précise en tournant la couronne digitale, en plus d'accéder rapidement à certaines fonctions grâce à des raccourcis personnalisables. Sur les modèles les plus récents, la montre peut même servir de clé numérique avec ouverture passive du véhicule, ce qui rend possible une utilisation totalement sans smartphone. Cet usage est surtout pensé pour les activités en extérieur, au cœur de l'ADN de Rivian.
- Un design robuste
- Écran ultra-lumineux
- L'Apple Watch la plus endurante
Plus pratique que Tesla ?
De son côté, Tesla mise surtout sur sa fonction Clés, basée sur une connexion Bluetooth via l'application mobile. Un système pratique, mais parfois critiqué lorsque le smartphone manque de batterie ou que l'appli se ferme en arrière-plan.
À l'inverse, Rivian adopte le protocole Apple Car Key, intégré directement au portefeuille numérique, ce qui permet d'utiliser l'Apple Watch avec davantage de fiabilité et de simplicité. Tesla conserve, malgré tout, une longueur d'avance sur d'autres aspects logiciels.
De son côté, Rivian prévoit une expansion en Europe avec les modèles R2 et R3, initialement attendus en 2027, voire 2028.