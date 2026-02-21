L'application permet aussi de définir une limite de recharge précise en tournant la couronne digitale, en plus d'accéder rapidement à certaines fonctions grâce à des raccourcis personnalisables. Sur les modèles les plus récents, la montre peut même servir de clé numérique avec ouverture passive du véhicule, ce qui rend possible une utilisation totalement sans smartphone. Cet usage est surtout pensé pour les activités en extérieur, au cœur de l'ADN de Rivian.