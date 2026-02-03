Quand la robotique française voit grand, ça se passe dans le Nord, là où la Tech fait la pluie… mais aussi le beau temps. Exotec, l'entreprise qui automatise les entrepôts de Decathlon, Carrefour ou Gap, vient d'ouvrir à Wasquehal un site pas comme les autres. Baptisé l'Imaginarium, ce complexe industriel concentre toute la chaîne de valeur : des ingénieurs qui imaginent les robots aux équipes qui les fabriquent. Une stratégie bien pensée pour conquérir le monde depuis l'Europe.