La société Exotec vient d'inaugurer l'Imaginarium, son nouveau siège mondial, dans le Nord. Ce complexe de 25 000 m², qui réunit conception, production et 700 collaborateurs, aidera la société spécialisée en robotique d'entrepôt à accélérer sa croissance.
Quand la robotique française voit grand, ça se passe dans le Nord, là où la Tech fait la pluie… mais aussi le beau temps. Exotec, l'entreprise qui automatise les entrepôts de Decathlon, Carrefour ou Gap, vient d'ouvrir à Wasquehal un site pas comme les autres. Baptisé l'Imaginarium, ce complexe industriel concentre toute la chaîne de valeur : des ingénieurs qui imaginent les robots aux équipes qui les fabriquent. Une stratégie bien pensée pour conquérir le monde depuis l'Europe.
Un champion discret, mais français, de l'automatisation logistique
Derrière vos colis livrés en temps record se cachent peut-être les robots d'Exotec. La pépite française, créée il y a dix ans déjà, équipe plus de 200 sites à travers le monde avec ses fameux Skypod, des robots qui grimpent le long d'étagères géantes pour récupérer les produits à préparer. Un savant mélange de hardware et de software pour automatiser les opérations d'entrepôt.
Direction Wasquehal, le long du canal de Roubaix, où un ancien bâtiment de bureaux renaît en temple de la robotique. C'est bien là que se trouve le nouveau QG d'Exotec, où l'entreprise a réuni ingénieurs, chaînes d'assemblage et équipes support,répartis sur 25 000 m². L'avantage, c'est que les concepteurs travaillent à quelques mètres des robots qu'ils imaginent, ce qui évitent les allers-retours entre sites.
Une usine-labo pour rester à la pointe
Au cœur de l'Imaginarium, une zone de production de 8 560 mètres carrés fait tourner onze systèmes Skypod. Et ce n'est pas seulement pour fabriquer, puisque ces robots servent aussi de terrain d'expérimentation pour tester et améliorer les futures générations de solutions déployées chez les clients.
« En intégrant la R&D, la production et les opérations au sein de notre siège social, nous renforçons notre capacité à développer des solutions robustes et évolutives, étroitement adaptées aux besoins de nos clients », explique Romain Moulin, PDG et cofondateur d'Exotec. L'entreprise est convaincue que lorsque les ingénieurs côtoient au quotidien ceux qui fabriquent, l'innovation va plus vite.
Et l'aventure ne fait que commencer. Avec des contrats signés en Corée du Sud avec MUSINSA, ou en Europe centrale avec Renault... Les annonces s'enchaînent pour Exotec, qui cumule les bonnes nouvelles. De ses bureaux d'Atlanta à Tokyo, la société française s'appuie désormais sur son nouveau QG européen pour piloter sa conquête mondiale. L'Imaginarium devient ainsi le cerveau d'une success story discrète, mais puissante.