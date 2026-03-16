La question n'est plus de savoir si des robots combattront. Les systèmes automatisés ou contrôlés à distance ont déjà leur place sur le front est et un robot télécommandé a tenu une position pendant 45 jours. La bascule réside dans la forme humanoïde, qui permet d'utiliser l'arsenal existant sans adaptation.

Foundation n'est pas seule. Plusieurs entreprises chinoises et américaines travaillent sur des robots bipèdes à vocation militaire. Le cofondateur de Foundation évoque une course aux armements « déjà en cours ». La question du droit international reste entière. Les accords SAG-AFTRA sur les répliques numériques de personnes montrent que le cadre juridique évolue sur les questions d'identité artificielle. Mais aucune convention internationale ne régit spécifiquement les robots humanoïdes armés.

Pour l'Europe, le sujet est double. D'un côté, la nécessité de ne pas prendre de retard technologique dans un contexte de réarmement continental. De l'autre, l'obligation de poser des limites avant que la norme ne s'établisse par le simple usage du terrain, surtout aussi près de ses frontières. Le Phantom Mk-I est encore fragile : ses 20 moteurs peuvent tomber en panne, il craint la boue et la pluie. Mais la version Mk-2 est attendue dès avril pour corriger ces écueils.