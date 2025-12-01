On le sait, la guerre russo-ukrainienne représente un changement historique dans la façon dont les campagnes militaires sont menées, avec la nouvelle suprématie des drones sur le champ de bataille.

Une guerre qui est particulièrement celle de l'argent, car si des Mirage 2000 affichent des taux d'interceptions de drones ou de missiles incroyables, il est beaucoup trop coûteux d'utiliser du matériel traditionnel pour arrêter l'ensemble des vagues de drones lancées par la Russie. Alors l'Ukraine passe par un autre moyen.