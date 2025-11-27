Dans la vidéo, le pilote évoque aussi la prochaine et très progressive transition vers le Rafale, le chasseur le plus moderne français. « Parce que c'est un avion du même pays, la reconversion sur Rafale sera beaucoup plus rapide que sur d'autres avions d'autres pays », explique-t-il. Le 17 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé la signature d'une lettre d'intention pour acquérir jusqu'à 100 Rafale F4 d'ici fin 2035. Un très gros contrat pour la France, comme pour l'Ukraine.