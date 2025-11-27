Les Mirage 2000 français offerts à l'Ukraine affichent un remarquable taux d'efficacité de 98% contre les missiles et drones russes. Les chasseurs de Dassault Aviation ont déjà intercepté plusieurs missiles de croisière Kh-101.
L'armée de l'air ukrainienne a décidé de dévoiler les performances de ses chasseurs Mirage 2000 dans une vidéo tournée sur une base avancée. Un pilote anonyme et différents techniciens y détaillent l'efficacité redoutable des chasseurs français contre les attaques aériennes russes. L'équipage a déjà fait des ravages.
Le Mirage 2000 et ses performances exceptionnelles au sein de l'armée de l'Air ukrainienne
Dans la vidéo, on aperçoit l'un des Mirage 2000 de Dassault Aviation déployés en Ukraine. Le pays disposerait de cinq à six appareils identiques, offerts par la France, après la perte d'un chasseur en juillet dernier. Kiev doit recevoir au total une vingtaine de ces avions de quatrième génération que l'armée française retire progressivement de ses propres forces, au profit du saillant Rafale.
« L'efficacité d'interception des drones et missiles ennemis avec cet appareil est de 98 %. Ce sont des chiffres impressionnants », déclare le pilote depuis son cockpit monoplace de Mirage 2000-5. Son visage reste dissimulé et son identité n'est pas révélée dans la vidéo, pour des raisons de sécurité évidentes.
Le technicien Dmytro présente à la caméra l'arme principale de ces missions défensives, le missile air-air Magic 2 à guidage infrarouge. « Il a exceptionnellement bien fonctionné », confie-t-il en posant la main sur l'engin. « Sa probabilité de destruction est pratiquement de 100%. » Ces chasseurs occidentaux sont principalement réservés à la défense aérienne contre les menaces comme les missiles de croisière.
Avant les Rafale, l'Ukraine réclame des armes à plus longue portée face aux salves russes
L'équipage révèle avoir abattu au moins douze missiles de croisière russes Kh-101. Ces projectiles subsoniques à longue portée sont lancés depuis des bombardiers. « Actuellement, il y a six marquages sur l'appareil, mais en réalité, il y en a beaucoup plus », précise Dmytro à propos des symboles de victoires peints sur le fuselage du chasseur, comme il est coutume de le faire en temps de guerre.
Petite anecdote, il faut savoir que le lieu de tournage de la vidéo était déjà la troisième piste d'atterrissage utilisée en une seule semaine. Cette stratégie de dispersion est évidemment volontaire et vaut pour l'ensemble des chasseurs ukrainiens. Elle complique considérablement la traque et la destruction des appareils par l'adversaire. Une tactique de survie indispensable quand on possède si peu d'avions face aux moyens russes.
Malgré les excellents résultats, le pilote ukrainien lance une alerte. Il faut « quelque chose entre efficacité et coût » pour contrer le nombre élevé de munitions que la Russie lance contre l'Ukraine. Le Kremlin déploie régulièrement des salves de plusieurs centaines de drones et missiles, parfois en ralentissant l'intensité des attaques certains jours pour accumuler davantage d'armes avant les assauts massifs.
Dans la vidéo, le pilote évoque aussi la prochaine et très progressive transition vers le Rafale, le chasseur le plus moderne français. « Parce que c'est un avion du même pays, la reconversion sur Rafale sera beaucoup plus rapide que sur d'autres avions d'autres pays », explique-t-il. Le 17 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé la signature d'une lettre d'intention pour acquérir jusqu'à 100 Rafale F4 d'ici fin 2035. Un très gros contrat pour la France, comme pour l'Ukraine.