Le ministère indien de la Défense a confirmé ce lundi 28 avril la signature de l'accord tant attendu de 26 chausseurs Rafale Marine. Après des années de négociations et une compétition serrée face au F/A-18 Super Hornet américain, les chasseurs de Dassault Aviation ont finalement remporté la mise. Cette acquisition majeure comprend des Rafale M monoplaces et des Rafale B biplaces pour l'entraînement, dans leur version F4 ultra-moderne. Un contrat XXL pour la France et le fabricant.