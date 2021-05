La Croatie sélectionne le Rafale pour la modernisation de son armée de l'air

À l’automne dernier, la Grèce confirmait son intention d’acheter 18 Rafale à la France, dont 12 appareils d’occasion et 6 avions neufs. Cette commande aura finalement été validée en début d’année. Plus récemment, c’est l’Egypte qui confirmait une commande de 30 appareils neufs, venant compléter ses deux douzaines de Rafale acquis en 2015. Or comme l’Inde et le Qatar, les deux autres clients étrangers du Rafale, la Grèce et l’Egypte sont des acheteurs historiques de l’avionneur Dassault Aviation, et des utilisateurs satisfaits du Mirage 2000 français.