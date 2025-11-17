MattS32

Nycko69: Nycko69: Envoyer nos Rafales serait une erreur géopolitique de belligérance affirmée qui peut justifier des attaques sur le sol Français…

Non, ça ne le justifierait pas. Le droit international ne considère pas la vente d’armes à un belligérant comme un acte de guerre contre son adversaire. La Russie serait considérée comme l’agresseur au regard du droit international.

Bon par contre oui, ça pourrait servir de pseudo-excuse à Vlad le boucher pour justifier une escalade auprès de sa fanbase, qui s’en fout bien du droit international et croit sur parole toute les conneries qu’il dit.

C’est d’ailleurs très drôle de voir les poutinolatres considérer que quand on fournit des armes à l’Ukraine on se met en position de bélligérant tout en niant de l’autre côté le fait que la Russie à déclenché cette guerre en fournissant armes et hommes aux séparatistes depuis plus de dix ans.