Le calendrier est désormais plus clair. Le communiqué publié par Adobe annonce une bêta privée des intégrations MCP locales au début de 2027. Les noms cités par Greenfield indiquent les assistants qu’il vise. Les versions compatibles, les conditions d’accès et une éventuelle tarification propre à ce dispositif restent à détailler.

La question des données demeure également. Les modifications auront lieu dans les projets sur l’ordinateur alors que le modèle utilisé par l’agent pourra fonctionner à distance. Le débrief ne précise pas quelles informations du projet lui seront transmises ni quels réglages permettront de contrôler ces échanges. Le protocole MCP laisse justement à l’application d’IA le soin de gérer le modèle et le contexte qu’elle lui fournit.

Interrogé sur les risques de deepfakes, Greenfield reconnaît que « les gens pourront créer des faux » et met en avant la provenance des contenus, via le standard C2PA. Ces informations signées permettent de vérifier l’intégrité des déclarations sur l’origine et l’historique d’un fichier, ainsi que l’identité de leur signataire, sans garantir à elles seules la véracité d’une scène.

D’ici à l’ouverture de la bêta, trois questions restent donc en suspens. Jusqu’où les agents IA pourront-ils aller dans Creative Cloud, quelles données de nos projets pourront-ils consulter ou transmettre, et quelles actions nécessiteront notre accord ? Rendez-vous en 2027 pour en savoir plus…