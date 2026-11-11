Ely Greenfield, CTO et responsable des produits créatifs d’Adobe, nous détaille l’ouverture de ses logiciels aux agents IA. Une bêta privée est prévue début 2027. Plusieurs questions demeurent toutefois.
Avec Creative Cloud MCP, Adobe veut laisser les assistants et agents IA d’autres éditeurs piloter Photoshop, Illustrator, Premiere et After Effects. Quelques heures après l’annonce à Adobe Max 2026, son directeur technique est venu expliquer ce choix devant la presse, en précisant ses intentions et les points qui restent à trancher.
Adobe accepte que le travail commence chez ChatGPT ou Claude
Interrogé sur les assistants auxquels ses applications pourront se connecter, Ely Greenfield cite explicitement « ChatGPT, Gemini, Claude, les autres… ». Il s’attend à voir ces services devenir les endroits où les utilisateurs organisent leur travail, en faisant appel aux outils dont ils ont besoin. Le CTO prend un exemple très terre à terre. Renommer les calques d’un document peut avoir davantage de sens depuis l’outil qui sert à gérer l’ensemble du projet. « Vous n’avez donc pas besoin de venir dans Photoshop pour cela », explique-t-il.
Cette liberté a une logique commerciale assumée. « L’avantage d’intégrer les points d’accès MCP à nos outils, c’est que si vous les utilisez, vous avez nos outils. Vous restez notre client », enchérit le patron de la technique du géant californien. L’application Adobe continue à fournir ses fonctions, même lorsque les consignes viennent d’ailleurs. Greenfield défend aussi une conviction d’ingénieur : « Ce que je veux, c’est pouvoir personnaliser le fonctionnement, construire mes propres flux de travail. » Pour l’utilisateur, cela signifie pouvoir assembler plusieurs services autour de ses habitudes avec son assistant préféré comme interlocuteur privilégié.
L’accès à toutes les fonctions des logiciels reste à définir
Le Model Context Protocol organise les échanges entre un assistant et les logiciels auxquels il se connecte. Un serveur MCP décrit les fonctions qu’il rend accessibles. L’agent peut découvrir ces fonctions, les appeler et récupérer leurs résultats. Dans le dispositif présenté par Adobe, les modifications s’effectueront dans les fichiers natifs sur l’ordinateur. Les calques, objets vectoriels et séquences resteront éditables pour reprendre le travail manuellement.
L’intérêt se voit surtout lorsqu’une tâche traverse plusieurs applications. Adobe décrit un scénario où l’agent récupère un brief dans Google Docs, intervient dans les logiciels créatifs puis partage le résultat sur Slack, à condition d’être également connecté à ces services. L’utilisateur pourrait ainsi déléguer un enchaînement qui lui impose aujourd’hui de passer d’une fenêtre à l’autre.
Mais un agent externe aura-t-il accès à autant de fonctions que l’assistant maison ? La question lui a été posée directement. « Je ne peux pas vous donner de réponse absolue pour le moment », répond Greenfield, qui rappelle que le dispositif est encore en développement. Il refuse de promettre l’accès à chaque fonction. Son engagement porte sur l’intention d’ouvrir largement les outils. « Tout ce que nous aurons besoin d’ouvrir, nous l’ouvrirons », ajoute le CTO d’Adobe, nous laissant un peu plus dans l’expectative.
Savoir faire une retouche photo ne suffit pas à savoir si elle est réussie
Pourquoi développer aussi Creative Agent, l’assistant d’Adobe, si ChatGPT ou Claude peuvent prendre les commandes ? Greenfield insiste sur la capacité d’un agent à évaluer son propre résultat. « Un agent planifie, mais surtout, il dispose d’une boucle de rétroaction. » Il essaie, examine ce qu’il a produit, puis décide comment l’améliorer. En programmation, des tests peuvent guider ce travail. Juger si une image convient à une campagne publicitaire demande de comprendre des intentions, un style et les attentes d’une marque.
Adobe veut donc exploiter le contexte du travail en cours. Son assistant intégré peut s’appuyer sur le document ouvert, l’objet sélectionné ou l’historique des opérations. Le CTO mise aussi sur la connaissance des habitudes du créatif et des règles de son entreprise. Si les agents généralistes progressent sur ces sujets, « nous nous concentrerons sur ce qu’ils ne font pas », assure-t-il. Il défend une utilisation où l’on alterne entre consignes et gestes précis, car selon lui, il est « parfois beaucoup plus facile de pointer quelque chose ou de le déplacer que de le décrire. »
Une bêta début 2027, des modalités encore à préciser
Le calendrier est désormais plus clair. Le communiqué publié par Adobe annonce une bêta privée des intégrations MCP locales au début de 2027. Les noms cités par Greenfield indiquent les assistants qu’il vise. Les versions compatibles, les conditions d’accès et une éventuelle tarification propre à ce dispositif restent à détailler.
La question des données demeure également. Les modifications auront lieu dans les projets sur l’ordinateur alors que le modèle utilisé par l’agent pourra fonctionner à distance. Le débrief ne précise pas quelles informations du projet lui seront transmises ni quels réglages permettront de contrôler ces échanges. Le protocole MCP laisse justement à l’application d’IA le soin de gérer le modèle et le contexte qu’elle lui fournit.
Interrogé sur les risques de deepfakes, Greenfield reconnaît que « les gens pourront créer des faux » et met en avant la provenance des contenus, via le standard C2PA. Ces informations signées permettent de vérifier l’intégrité des déclarations sur l’origine et l’historique d’un fichier, ainsi que l’identité de leur signataire, sans garantir à elles seules la véracité d’une scène.
D’ici à l’ouverture de la bêta, trois questions restent donc en suspens. Jusqu’où les agents IA pourront-ils aller dans Creative Cloud, quelles données de nos projets pourront-ils consulter ou transmettre, et quelles actions nécessiteront notre accord ? Rendez-vous en 2027 pour en savoir plus…
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