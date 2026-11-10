Présenté à l’Adobe Max 2026, Creative Cloud MCP permettra à des assistants et agents IA compatibles d’intervenir dans vos projets Photoshop ou Premiere. Vous pourrez ensuite, si besoin, ajuster leurs modifications directement dans les logiciels d’Adobe.
Il a suffi d’une consigne pour synchroniser trois caméras et une piste son dans Premiere. La démonstration, présentée lors du prébrief de l’événement annuel Adobe Max 2026, donne une idée du travail que l’éditeur entend confier à son Creative Agent. Mais Adobe veut aussi ouvrir ses logiciels créatifs aux assistants d’autres éditeurs de LLM. C’est le rôle de Creative Cloud MCP, une passerelle qui permettra aux IA tierces d’intervenir dans Photoshop, Illustrator, Premiere ou, encore, After Effects.
L’agent intervient, le fichier reste éditable
Le MCP, pour Model Context Protocol, permet à un assistant IA d’appeler les fonctions d’un autre logiciel. Adobe propose déjà des connecteurs qui donnent accès à certains de ses outils depuis ChatGPT, Claude ou Gemini. Avec Creative Cloud MCP, l’agent pourra solliciter les applications installées sur l’ordinateur de l’utilisateur et modifier directement le fichier de travail dans son format d’origine.
Après une retouche dans Photoshop, le graphiste pourra rouvrir son projet et ajuster lui-même un calque. Même principe dans Illustrator, où les éléments vectoriels resteront modifiables, ou dans Premiere, où le monteur pourra déplacer une coupe dans sa séquence.
De même, si l’agent est aussi connecté à Google Drive et à Slack, il pourra récupérer un brief dans Google Docs, modifier le projet avec les outils d’Adobe, puis partager le résultat avec l’équipe dans Slack. Le géant des logiciels de création doit toutefois encore préciser si l’IA traitera la consigne en local ou à distance, et quelles données du projet elle recevra.
- Suite créative très complète
- Logiciels Adobe professionnels
- Intégration entre les applications
Dans Premiere, une consigne peut resservir d’un montage à l’autre
En parallèle, Adobe étend en version beta son propre Creative Agent à Premiere, Illustrator, InDesign, After Effects et Frame.io. Dans la démonstration de Premiere à laquelle nous avons pu assister, l’assistant a calé les rushes de trois caméras sur une piste audio enregistrée à part, puis préparé un clip multicaméra. Le monteur pouvait ainsi passer d’un angle à l’autre sans avoir à refaire la synchronisation.
La fonction prend un autre intérêt quand plusieurs personnes travaillent sur les mêmes projets. L’équipe peut ainsi consigner sa méthode de travail dans un fichier Markdown, un document texte avec une mise en forme légère, puis le partager entre monteurs. Adobe appelle ça des skills. L’assistant IA peut y retrouver les règles de nommage des rushes, leur rangement ou, encore, les étapes de préparation d’un montage multicaméra.