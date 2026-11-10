Le MCP, pour Model Context Protocol, permet à un assistant IA d’appeler les fonctions d’un autre logiciel. Adobe propose déjà des connecteurs qui donnent accès à certains de ses outils depuis ChatGPT, Claude ou Gemini. Avec Creative Cloud MCP, l’agent pourra solliciter les applications installées sur l’ordinateur de l’utilisateur et modifier directement le fichier de travail dans son format d’origine.

Après une retouche dans Photoshop, le graphiste pourra rouvrir son projet et ajuster lui-même un calque. Même principe dans Illustrator, où les éléments vectoriels resteront modifiables, ou dans Premiere, où le monteur pourra déplacer une coupe dans sa séquence.

De même, si l’agent est aussi connecté à Google Drive et à Slack, il pourra récupérer un brief dans Google Docs, modifier le projet avec les outils d’Adobe, puis partager le résultat avec l’équipe dans Slack. Le géant des logiciels de création doit toutefois encore préciser si l’IA traitera la consigne en local ou à distance, et quelles données du projet elle recevra.