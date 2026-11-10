À l’occasion de l’événement Adobe Max 2026, Firefly se dote de nouveaux outils pour créer des visuels, monter des vidéos et les adapter aux réseaux sociaux. Son assistant IA peut prendre en charge plusieurs étapes à partir d’une seule consigne.
Une photo vous plaît pour sa lumière, une affiche pour ses couleurs. Vous pouvez les épingler dans Firefly Boards, un tableau où rassembler les images qui vous inspirent. L’éditeur vidéo de Firefly prend ensuite le relais pour animer une image, ajouter une voix et monter les plans.
Du tableau d’inspiration au montage vidéo
Creative Agent, l’assistant d’Adobe, arrive dans Firefly Boards et dans d’autres espaces d’édition. Vous pouvez lui décrire en langage courant les étapes que vous souhaitez lui confier. Pour générer des images, des vidéos ou des voix, Firefly donne accès aux modèles d’Adobe et à ceux de partenaires comme Google, OpenAI, Runway et ElevenLabs.
Avec le mode Plan, vous pouvez relire et modifier les étapes proposées par l’assistant avant de les valider. Vous pouvez aussi choisir le modèle d’IA pour la session ou laisser Firefly le sélectionner selon le résultat recherché.
Lors d’une démonstration devant la presse, Adobe a utilisé ElevenLabs pour générer la voix off d’une publicité qui présentait une barquette à emporter comme un produit de luxe. L’assistant a ensuite demandé quelles plateformes viser, puis préparé quatorze versions du film pour les réseaux sociaux.
Dans l’éditeur vidéo, Firefly peut repérer les changements de plan ou baisser automatiquement la musique quand quelqu’un parle. Si vous avez déjà placé une image fixe dans le montage, elle peut aussi servir à générer un plan vidéo.
Côté visuels, de nouvelles commandes permettent de retoucher un objet, de modifier un texte ou de changer l’éclairage. Le nouvel espace Firefly Design permet, lui, de travailler à plusieurs sur une même création, qu’il s’agisse de retoucher une photo, de dessiner des formes vectorielles que l’on peut agrandir sans les pixelliser, ou d’ajouter de l’animation et de la 3D.
- Génération multimédia centralisée
- Retouche générative intégrée
- Applications web et mobiles
Les tâches que Firefly peut répéter d’un projet à l’autre
Pour créer une miniature, il suffit de charger la vidéo et de choisir l’image qui servira de point de départ. Firefly génère ensuite le visuel au format souhaité. Ainsi, si vous répétez régulièrement toute une suite d’étapes, Firefly Graph permet de les assembler dans l’ordre voulu, puis de relancer le même enchaînement sur un autre projet. L’outil est d’ores et déjà disponible en bêta publique.
Firefly Builder, en bêta privée, sert à un autre usage. Vous décrivez le site ou l’application que vous avez en tête et l’outil en produit une maquette interactive qui reprend les couleurs et le style de votre marque.
Adobe a aussi donné un aperçu d’agents qui, dès le début de l’année prochaine, pourraient travailler en arrière-plan pour ranger les fichiers, vérifier la qualité des contenus ou préparer des versions pour plusieurs canaux. Dans l’un des exemples, un restaurateur fournit ses menus et ses images à un agent, qui lui soumet chaque semaine des brouillons de publications. Le restaurateur choisit ensuite ce qui sera diffusé, sans se prendre la tête et tout en restant créatif.