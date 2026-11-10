Pour créer une miniature, il suffit de charger la vidéo et de choisir l’image qui servira de point de départ. Firefly génère ensuite le visuel au format souhaité. Ainsi, si vous répétez régulièrement toute une suite d’étapes, Firefly Graph permet de les assembler dans l’ordre voulu, puis de relancer le même enchaînement sur un autre projet. L’outil est d’ores et déjà disponible en bêta publique.

Firefly Builder, en bêta privée, sert à un autre usage. Vous décrivez le site ou l’application que vous avez en tête et l’outil en produit une maquette interactive qui reprend les couleurs et le style de votre marque.

Adobe a aussi donné un aperçu d’agents qui, dès le début de l’année prochaine, pourraient travailler en arrière-plan pour ranger les fichiers, vérifier la qualité des contenus ou préparer des versions pour plusieurs canaux. Dans l’un des exemples, un restaurateur fournit ses menus et ses images à un agent, qui lui soumet chaque semaine des brouillons de publications. Le restaurateur choisit ensuite ce qui sera diffusé, sans se prendre la tête et tout en restant créatif.