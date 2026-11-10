Les nouveautés d’Adobe Max 2026 touchent autant à la retouche photo qu’au montage vidéo. Photoshop permet désormais de reprendre l’éclairage sur un calque, Premiere affine ses réglages de couleur et de son, et InDesign ouvre ses maquettes à la coédition.
Vous avez bouclé le tournage et c’est au montage que vous repérez la voiture qui traverse votre meilleur plan. Premiere pourra bientôt l’effacer directement dans la séquence, sans vous obliger à retourner sur place pour shooter un nouveau plan. Photoshop pour sa part s’attaque à un autre regret de fin de séance des photographes. Vous auriez préféré placer une lumière derrière votre sujet ? Bonne nouvelle : vous pourrez maintenant le faire une fois les projecteurs rangés et votre mannequin rentré chez lui.
Dans Photoshop, la lumière devient un réglage comme les autres
Dans la nouvelle version de Photoshop, Relight sort de bêta et permet d’ajouter jusqu’à trois sources lumineuses à une photo. On peut déplacer chacune d’elles et régler leur taille, leur couleur et leur intensité. Lors d'un pré-brief à la presse, l’éditeur a ainsi fait l'impressionnante démonstration de faire varier l’ambiance d’un portrait en déplaçant une lumière verte autour d’un sportif. Et, en plus, l’éclairage reste sur un calque séparé, ce qui permet d’en atténuer l’effet plus tard sans avoir à refaire les autres retouches.
Generative Restyle, désormais lui aussi en version stable, part d’une consigne écrite. On peut demander à Photoshop de donner à une photo la lumière d’une fin de journée, puis doser l’effet au curseur sur un calque dédié. L’outil Supprimer s’intéresse de son côté à ce qu’un objet laisse derrière lui, comme une ombre ou un reflet qui trahirait la retouche. Photoshop teste aussi une fonction capable de transformer les inscriptions intégrées à une image en calques de texte éditables. De quoi corriger une affiche quand il ne vous reste qu’une image du résultat.
Quant à Lightroom, le logiciel de développement photo d'Adobe intègre Glow pour adoucir et diffuser la lumière ainsi qu’un outil pour corriger les petites imperfections. Open Eyes, conçu pour rattraper une photo prise au moment où quelqu’un cligne des yeux, reste quant à lui en version bêta.
Premiere reprend la couleur et le son dans la séquence
Color Mode quitte la bêta dans Premiere 27.0. Cet espace consacré à l’étalonnage, le travail sur les couleurs et le contraste, permet d’appliquer un style à un clip ou à une séquence entière, puis de l’ajuster. On peut aussi regrouper plusieurs plans qui tirent sur le bleu pour les réchauffer ensemble. Côté son, les nouveaux outils peuvent isoler des voix qui se chevauchent ou séparer les sources d’une même prise pour régler leurs niveaux individuellement.
Premiere étend aussi la génération d’images, de musique et d’ambiances sonores directement dans la timeline. À partir d’un plan muet, Adobe a montré comment le logiciel pouvait produire quatre pistes audio que le monteur peut ensuite mixer séparément.
Quant à la voiture indésirable à effacer dans un plan, c’est Generative Remove qui s’en charge dans Premiere Beta. Le monteur délimite l’objet à effacer avec un masque. Le logiciel suit ensuite l’objet d’une image à l’autre et reconstitue la partie du décor qu’il cachait. Une fonction qui va changer la vie de bon nombre de monteurs.
- Suite créative très complète
- Logiciels Adobe professionnels
- Intégration entre les applications
InDesign permet de travailler à plusieurs sur la même maquette
Avec la coédition en temps réel, qui arrive en bêta dans InDesign, un maquettiste pourra reprendre la mise en page d’une brochure pendant qu’un collègue corrige ses légendes dans le même document. Quand une correction rallonge ou raccourcit un passage, Flex Layout adapte automatiquement la taille du bloc de texte. Adobe ajoute aussi des outils pour suggérer des reformulations et repérer des erreurs courantes de rédaction ou d’accessibilité.
Dans Illustrator, l’outil Dégradé de formes, qui crée une transition progressive entre deux objets, gagne un panneau de réglages qui reste accessible pendant le travail. On peut modifier la transition et voir le résultat évoluer directement sur le plan de travail. Adobe renouvelle aussi les bibliothèques de pinceaux, de styles graphiques, de motifs et de dégradés.
Avec le vibe coding, on voit arriver des clones de Photoshop ou de Premiere. Mais évolueront-ils aussi vite que les originaux ?