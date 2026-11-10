Avec la coédition en temps réel, qui arrive en bêta dans InDesign, un maquettiste pourra reprendre la mise en page d’une brochure pendant qu’un collègue corrige ses légendes dans le même document. Quand une correction rallonge ou raccourcit un passage, Flex Layout adapte automatiquement la taille du bloc de texte. Adobe ajoute aussi des outils pour suggérer des reformulations et repérer des erreurs courantes de rédaction ou d’accessibilité.

Dans Illustrator, l’outil Dégradé de formes, qui crée une transition progressive entre deux objets, gagne un panneau de réglages qui reste accessible pendant le travail. On peut modifier la transition et voir le résultat évoluer directement sur le plan de travail. Adobe renouvelle aussi les bibliothèques de pinceaux, de styles graphiques, de motifs et de dégradés.

Avec le vibe coding, on voit arriver des clones de Photoshop ou de Premiere. Mais évolueront-ils aussi vite que les originaux ?