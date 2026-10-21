Adobe n’a pas inventé la correction des yeux fermés. Dès 2017, Photoshop Elements 2018 proposait déjà une fonction similaire, qui récupérait le regard ouvert d’une personne sur une autre photographie.

Avec Lightroom, la nouveauté tient surtout à l’utilisation de l’IA générative et à son intégration dans une application mobile largement utilisée.

Attention également à la gratuité annoncée. Selon le média DPReview, seuls deux essais sont proposés gratuitement avant qu’un abonnement soit demandé. PHLEARN a également relevé un coût de 20 crédits sur les photos testées avec un visage à corriger, et de 40 crédits sur une photo de groupe comportant deux visages aux yeux fermés. Le coût apparaît avant de lancer la génération, et chaque nouvelle tentative consomme à nouveau des crédits.