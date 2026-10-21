Un portrait de famille gâché par un clignement de paupières ? Avec Open Eyes, Adobe propose de corriger ce petit accident directement depuis Lightroom mobile. Une fonction pratique qui n’est toutefois ni totalement gratuite ni toujours fidèle à la réalité.
Il suffit parfois d’une seule personne qui ferme les yeux pour gâcher une photo de groupe pourtant réussie. Adobe entend mettre fin à cette frustration avec Open Eyes, une nouvelle fonction de Lightroom mobile capable de recréer un regard ouvert grâce à l’intelligence artificielle générative. Plus besoin de maîtriser Photoshop ou de disposer absolument d'une seconde prise, l’application se charge de la correction en quelques instants.
Un regard recréé, avec ou sans photo de référence
Lorsqu’il repère un visage aux yeux fermés, Lightroom propose désormais de les corriger depuis ses actions rapides. L’utilisateur lance la génération et l’IA tente de reconstituer un regard naturel.
Pour améliorer le résultat, Open Eyes peut également s’appuyer sur d’autres portraits de la même personne présents dans la photothèque Lightroom. De quoi retrouver plus fidèlement la couleur des iris, leur forme ou leurs proportions.
Cette facilité a néanmoins ses limites. Contrairement à un simple remplacement effectué à partir d’une autre photo, l’IA peut inventer certains détails. Lors de ses essais, le site spécialisé PHLEARN a notamment obtenu une mauvaise couleur d’yeux et même des sourcils modifiés. Un petit examen attentif du résultat reste donc conseillé avant de partager le cliché avec toute la famille.
- Suite créative très complète
- Logiciels Adobe professionnels
- Intégration entre les applications
Une idée pas si nouvelle et une gratuité limitée
Adobe n’a pas inventé la correction des yeux fermés. Dès 2017, Photoshop Elements 2018 proposait déjà une fonction similaire, qui récupérait le regard ouvert d’une personne sur une autre photographie.
Avec Lightroom, la nouveauté tient surtout à l’utilisation de l’IA générative et à son intégration dans une application mobile largement utilisée.
Attention également à la gratuité annoncée. Selon le média DPReview, seuls deux essais sont proposés gratuitement avant qu’un abonnement soit demandé. PHLEARN a également relevé un coût de 20 crédits sur les photos testées avec un visage à corriger, et de 40 crédits sur une photo de groupe comportant deux visages aux yeux fermés. Le coût apparaît avant de lancer la génération, et chaque nouvelle tentative consomme à nouveau des crédits.
Google propose déjà des alternatives
Les propriétaires de smartphones Pixel 8 et plus récents connaissent peut-être Meilleure prise, la fonction de Google Photos capable de combiner plusieurs clichés pour choisir les meilleures expressions de chacun. Elle présente toutefois une contrainte, puisqu’il faut avoir pris plusieurs photos similaires.
L’éditeur d’images de Gemini, Nano Banana, peut également tenter de corriger un regard à partir d’une simple consigne, gratuitement dans les limites d’utilisation du service. Sur ordinateur, Photoshop Elements conserve de son côté sa méthode reposant sur une photo de référence.