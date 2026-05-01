Le champion de la créativité numérique déploie une nouvelle série de fonctions dans ses logiciels phares, Photoshop et Lightroom, conçues pour accélérer un peu plus les manipulations les plus répétitives du quotidien.
On n'arrête plus Adobe. Avec ces nouvelles fonctions pour Photoshop et Lightroom, l'éditeur s'attaque à une série de petites tâches chronophages qui finissent par grignoter du temps dans tous les flux de production.
Recomposer une image, remettre de l'ordre dans un fichier PSD devenu illisible, retrouver un visuel perdu dans une photothèque ou offrir un rendu nostalgique en un clic à une série de clichés, c'est sur ce terrain très concret que le californien progresse ce mois-ci.
Photoshop fait pivoter les objets et remet de l'ordre dans les fichiers
Côté Photoshop, la nouveauté la plus visible s'appelle Rotation de l'objet. Désormais accessible à tous, l'outil permet de faire pivoter ou d'incliner un élément 2D en lui donnant un effet de profondeur proche d'un rendu 3D, avec une prévisualisation directement sur la zone de travail avant export en pleine résolution. L'idée est de permettre de tester rapidement un nouvel angle sans devoir reconstruire toute la scène.
Adobe ajoute aussi une fonction discrète, mais probablement la plus utile au quotidien. Avec Layer Cleanup, Photoshop peut supprimer les calques vides et renommer automatiquement les autres en fonction de leur contenu. Sur des fichiers accumulant les retouches, les variantes et les allers-retours en équipe, ce n'est pas la fonction la plus spectaculaire, mais c'est sans doute l'une de celles qui peuvent faire gagner le plus de temps sur un projet collectif.
Lightroom accélère la recherche et le tri
L'appli préférée des photographes professionnels et des passionnés de la photo évolue dans la même logique. Adobe améliore la recherche de Lightroom, qui permet désormais de retrouver plus facilement des images à partir d'une description formulée en langage naturel.
En parallèle, l'application reçoit de nouveaux presets inspirés du cinéma, pensés pour obtenir plus rapidement certains rendus visuels, notamment sur des tonalités plus chaudes ou plus nostalgiques.
L'éditeur promet aussi des gains côté performances. Lightroom doit ainsi accélérer le tri assisté des images et rendre certains réglages nettement plus réactifs, avec des curseurs annoncés jusqu'à cinq fois plus rapides. Il n'y a pas que l'IA dans la vie...
- Suite créative très complète
- Logiciels Adobe professionnels
- Intégration entre les applications
- Étendue des capacités
- Aspect collaboratif
- Qualité des résultats
- Création d'image rapidement à partir d'une description.
- L'outil de recoloration pour les images vectorielles.
- L'offre gratuite avec 25 crédits mensuels.