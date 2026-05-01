On n'arrête plus Adobe. Avec ces nouvelles fonctions pour Photoshop et Lightroom, l'éditeur s'attaque à une série de petites tâches chronophages qui finissent par grignoter du temps dans tous les flux de production.

Recomposer une image, remettre de l'ordre dans un fichier PSD devenu illisible, retrouver un visuel perdu dans une photothèque ou offrir un rendu nostalgique en un clic à une série de clichés, c'est sur ce terrain très concret que le californien progresse ce mois-ci.

Photoshop fait pivoter les objets et remet de l'ordre dans les fichiers

Côté Photoshop, la nouveauté la plus visible s'appelle Rotation de l'objet. Désormais accessible à tous, l'outil permet de faire pivoter ou d'incliner un élément 2D en lui donnant un effet de profondeur proche d'un rendu 3D, avec une prévisualisation directement sur la zone de travail avant export en pleine résolution. L'idée est de permettre de tester rapidement un nouvel angle sans devoir reconstruire toute la scène.