Adobe continue de faire évoluer Photoshop avec toujours moins de manipulations inutiles et toujours plus de liberté dans le processus créatif. La dernière mise à jour ne révolutionne pas le logiciel de retouche photo d'un coup de baguette magique, mais elle s'attaque à ce qui fait perdre du temps au quotidien.
C'est une évolution que beaucoup attendaient sans forcément l'espérer. Clarté, Correction du voile et Grain arrivent sous forme de calques d'ajustement. Autrement dit, ces réglages deviennent non destructifs, masquables et combinables comme n'importe quel autre ajustement dans Photoshop.
En pratique, on peut désormais renforcer la micro-structure d'une image avec Clareté, atténuer un voile atmosphérique avec Correction du voile (Dehaze) ou, encore, ajouter du grain pour redonner de la matière… sans figer l'image ni multiplier les duplications de calques.
Chaque effet peut être dosé précisément, appliqué localement, puis ajusté à tout moment. Certes, ces outils ne sont pas vraiment nouveaux, mais désormais placés au bon endroit dans le workflow du créatif, là où ils font réellement gagner du temps.
Firefly progresse en qualité, pas seulement en promesses
Côté intelligence artificielle, Adobe continue d'affiner Firefly plutôt que d'empiler des fonctions gadgets. Les outils Remplissage génératif (Generative Fill), Extension générative (Generative Expand) et Outil Supprimer (Remove tool) gagneraient en définition avec un rendu en sortie désormais possible jusqu'en 2K, et surtout en propreté avec des raccords plus discrets, des textures plus cohérentes ainsi que des lumières mieux intégrées.
Adobe améliore également l'outil Reference Image (Image de référence) qui permet de guider la génération à partir d'une image existante. L'IA serait désormais plus fidèle à l'identité visuelle de l'objet de référence (proportions, perspective, couleurs), ce qui limiterait les approximations et réduirait le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir un résultat exploitable.
Le texte dynamique : un clic au lieu de dix
Autre nouveauté, plus modeste en apparence, mais redoutablement efficace : Dynamic Text (Texte dynamique dans l'interface française). L'outil en version en bêta permettrait d'automatiser la création de textes circulaires, arqués ou en forme de boucle, un exercice jusqu'ici synonyme de manipulations fastidieuses. Maintenant, Photoshop s'occuperait de la mise en forme, de l'ajustement et du redimensionnement d'un seul clic. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est typiquement le genre de détail qui permet de rester concentré sur la composition plutôt que sur la technique, et de gagner du temps.
Adobe précise que ces nouveautés sont d'ores et déjà disponibles sur Photoshop PC et Mac, tandis que les mises à jour Firefly (Remplissage génératif, Extension générative et Outil Supprimer) arriveront prochainement sur Photoshop Web.
- Étendue des capacités
- Aspect collaboratif
- Qualité des résultats
- Suite logicielle complète.
- Savoir-faire Adobe.
- Services modulables.
- Création d'image rapidement à partir d'une description.
- L'outil de recoloration pour les images vectorielles.
- L'offre gratuite avec 25 crédits mensuels.