C'est une évolution que beaucoup attendaient sans forcément l'espérer. Clarté, Correction du voile et Grain arrivent sous forme de calques d'ajustement. Autrement dit, ces réglages deviennent non destructifs, masquables et combinables comme n'importe quel autre ajustement dans Photoshop.

En pratique, on peut désormais renforcer la micro-structure d'une image avec Clareté, atténuer un voile atmosphérique avec Correction du voile (Dehaze) ou, encore, ajouter du grain pour redonner de la matière… sans figer l'image ni multiplier les duplications de calques.

Chaque effet peut être dosé précisément, appliqué localement, puis ajusté à tout moment. Certes, ces outils ne sont pas vraiment nouveaux, mais désormais placés au bon endroit dans le workflow du créatif, là où ils font réellement gagner du temps.

Firefly progresse en qualité, pas seulement en promesses

Côté intelligence artificielle, Adobe continue d'affiner Firefly plutôt que d'empiler des fonctions gadgets. Les outils Remplissage génératif (Generative Fill), Extension générative (Generative Expand) et Outil Supprimer (Remove tool) gagneraient en définition avec un rendu en sortie désormais possible jusqu'en 2K, et surtout en propreté avec des raccords plus discrets, des textures plus cohérentes ainsi que des lumières mieux intégrées.