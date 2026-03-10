Le géant de la création numérique pousse encore un peu plus loin l'édition assistée par IA. Avec un nouvel Assistant IA dans Photoshop, désormais disponible en bêta publique sur le Web et mobile, et une série de nouveaux outils dopés à l'intelligence artificielle dans Firefly, Adobe veut rendre la retouche plus simple, plus rapide… et surtout plus accessible partout.
Adobe continue d'accélérer sur l'IA créative, avec l'idée de faire de Photoshop et de Firefly des outils moins intimidants, plus fluides et plus mobiles. La nouveauté la plus concrète, c'est l'arrivée d'un Assistant IA dans Photoshop capable de modifier une image à partir d'une simple demande formulée en langage naturel. Supprimer un objet, changer un arrière-plan, corriger la lumière ou ajuster les couleurs... Tout peut désormais passer par une instruction textuelle, voire même vocale sur mobile.
Photoshop Web de plus en plus séduisant
Au-delà de l'effet waouh, cette évolution dit surtout quelque chose de la stratégie d'Adobe. Photoshop sur le Web, longtemps perçu comme une version allégée de son aîné sur desktop, commence enfin à prendre une vraie épaisseur. Accessible depuis n'importe quelle machine, il devient un outil plus crédible pour des usages nomades, sans imposer la lourdeur habituelle du logiciel installé sur l'ordi.
Adobe ne se contente d'ailleurs pas d'ajouter un assistant conversationnel à son logiciel phare. Avec AI Markup, disponible en bêta publique sur les versions Web et mobile, l'utilisateur peut directement dessiner sur l'image pour indiquer la zone à modifier. Une manière simple et plutôt efficace de garder la main sur la retouche photo, sans avoir à naviguer dans une forêt de menus ou d'outils.
En parallèle, Firefly continue de s'étoffer pour s'imposer comme un véritable atelier IA tout-en-un. Son éditeur d'image intègre désormais le remplissage génératif, la suppression d'objets, l'extension d'image, l'upscaling ou, encore, la suppression d'arrière-plan. L'objectif d'Adobe est ici de réunir dans un même espace les outils pour générer, corriger et finaliser une image, sans casser le rythme de travail du créatif.