Dans l'application Gemini, Google met en avant une édition par masque plus fiable. Cette technique consiste à délimiter une zone de l'image pour modifier un ciel ou un vêtement sans toucher au reste de la photo. Google a aussi relié le modèle à son moteur de recherche web et d'images, afin de représenter fidèlement un monument ou un produit réel. L'entreprise a également corrigé un défaut de répétition des motifs sur les formats panoramiques, jusqu'à huit fois plus larges que hauts. Dans la fiche technique du modèle, Google DeepMind lui accorde 1 106 points Elo en cohérence de plusieurs personnages, contre 978 pour Nano Banana 2, et 1 048 points contre 961 pour la création d'infographies. Les petits caractères et les longs paragraphes sont toutefois mal rendus, et un personnage peut changer d'apparence entre l'image fournie et l'image générée, reconnaît la filiale de Google.

Dans l'Union européenne, le logo Gemini est encore affiché dans un coin de chaque création. Google a permis en août à ses utilisateurs de retirer ce filigrane visible, sauf dans l'UE et en Corée du Sud, en raison des règles locales sur l'IA. Chaque image contient en outre le marquage invisible SynthID, détectable dans Gemini et dans Google Search.

La version 2.1 est aussi intégrée au mode IA de Google Search, lancé en France le 22 juillet. Dans l'application Google, l'outil est accessible depuis une icône en forme de banane, sous la barre de recherche. En revanche, Google n'a pas précisé dans quels pays la nouvelle version est disponible dans ce mode, ni si les internautes sur ordinateur peuvent l'utiliser.