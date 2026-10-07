Google a déployé Nano Banana 2.1 dans l'application Gemini et dans le mode IA de son moteur de recherche. Les utilisateurs français peuvent retoucher une zone précise d'une photo avec plus de finesse et conserver les traits d'un personnage sur plusieurs images. Côté développeurs, le prix de chaque image est divisé par deux.
Google a lancé le premier Nano Banana en août 2025 et Nano Banana 2 fin février, avant d'ajouter en juillet une version Lite, conçue pour produire des images en grand volume à moindre coût. Avec la version 2.1, l'entreprise remplace Nano Banana 2 dans l'application Gemini. Le nouveau modèle est capable de produire des images jusqu'en 4K à partir de 14 images de référence au maximum. Vous verrez surtout la différence dans la retouche de vos photos, et les développeurs sur leur facture.
Une retouche plus précise dans Gemini, mais un logo toujours visible
Dans l'application Gemini, Google met en avant une édition par masque plus fiable. Cette technique consiste à délimiter une zone de l'image pour modifier un ciel ou un vêtement sans toucher au reste de la photo. Google a aussi relié le modèle à son moteur de recherche web et d'images, afin de représenter fidèlement un monument ou un produit réel. L'entreprise a également corrigé un défaut de répétition des motifs sur les formats panoramiques, jusqu'à huit fois plus larges que hauts. Dans la fiche technique du modèle, Google DeepMind lui accorde 1 106 points Elo en cohérence de plusieurs personnages, contre 978 pour Nano Banana 2, et 1 048 points contre 961 pour la création d'infographies. Les petits caractères et les longs paragraphes sont toutefois mal rendus, et un personnage peut changer d'apparence entre l'image fournie et l'image générée, reconnaît la filiale de Google.
Dans l'Union européenne, le logo Gemini est encore affiché dans un coin de chaque création. Google a permis en août à ses utilisateurs de retirer ce filigrane visible, sauf dans l'UE et en Corée du Sud, en raison des règles locales sur l'IA. Chaque image contient en outre le marquage invisible SynthID, détectable dans Gemini et dans Google Search.
La version 2.1 est aussi intégrée au mode IA de Google Search, lancé en France le 22 juillet. Dans l'application Google, l'outil est accessible depuis une icône en forme de banane, sous la barre de recherche. En revanche, Google n'a pas précisé dans quels pays la nouvelle version est disponible dans ce mode, ni si les internautes sur ordinateur peuvent l'utiliser.
Moins chère que Nano Banana Pro, et mieux notée par Google
Dans l'API, Google facture une image en 1K à 0,0336 dollar, contre 0,067 dollar pour Nano Banana 2, et une image en 4K à 0,0756 dollar au lieu de 0,151. Pour un millier d'images en définition standard, la facture est d'environ 33,60 dollars, avec une remise supplémentaire de 50 % sur le traitement par lots. Nano Banana 2 Lite, sortie en juillet, est l'option la moins chère et la plus rapide de la gamme.
Google présente surtout la version 2.1 en alternative plus économe à Nano Banana Pro, et lui donne 1 050 points Elo en génération d'images à partir de texte, contre 990 pour Nano Banana 2 et 935 pour la version Pro. Dans la documentation de l'API, aucune date d'arrêt n'est annoncée pour Nano Banana 2, si bien que les développeurs peuvent comparer les deux versions sur leurs requêtes avant de basculer. Au lancement, Decrypt a signalé qu'aucun test indépendant n'était disponible, et tous les scores cités par Google sont issus de ses évaluations internes.