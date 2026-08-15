Google fait volte-face quant au marquage de ses contenus générés par IA : depuis cette semaine, le petit filigrane qui signalait leur origine artificielle devient optionnel, mais deux marques invisibles sont toujours collées aux fichiers.

La demande ne date pas d’hier. Fin juillet, Josh Woodward avait interrogé les utilisateurs sur leurs principales frustrations, et le filigrane visible du logo Gemini, plaqué dans un coin de chaque image et capable d’en masquer un détail, figurait parmi les dix réponses les plus citées. Ni ChatGPT, ni Midjourney, ni même la division AI Studio de Google n’imposaient plus ce genre de marque à leurs propres images. Le 24 juillet dernier, un démontage de l’application Google laissait déjà apparaître, dans son code, les traces d’un réglage baptisé « Watermark settings ».