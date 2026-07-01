Sauf que ce virage vers la production de masse n’est pas sans friction. Google vient de signer un accord de 75 millions de dollars avec le studio A24, partenariat qui a déclenché une vague de critiques dans la communauté créative. L’ironie n’échappe à personne : au moment où Google déploie un outil conçu pour générer des images à la chaîne, il s’associe à l’un des studios indépendants les plus respectés d’Hollywood. Reste à voir si cette alliance produira des outils vraiment utiles aux artistes, ou si elle servira surtout à légitimer une technologie qui continue de diviser.