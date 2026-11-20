Tous les ministères n'avancent en plus pas au même rythme : 70 % des objectifs de sécurisation devraient être atteints fin 2026. Qui sont les retardataires ? Le Premier ministre ne les nommera pas, « parce qu'on ne va pas donner les cartes de nos vulnérabilités », explique-t-il de façon assez prudente, et on le comprend évidemment. Ce qui est certain, c'est que chaque ministre recevra une lettre fixant des objectifs précis. L'État finit aussi de cartographier les connexions entre les systèmes des ministères, un travail déjà réalisé à 90 % par la DINUM. Le but est de couper les passerelles inutiles par où les attaques se propagent. Le chantier concerne aussi les collectivités locales et les organismes proches du service public, et un « pacte numérique » est même en cours d'élaboration.