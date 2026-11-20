Après une année 2026 marquée par plusieurs cyberattaques d'ampleur, l'État essaie de réagir. Sébastien Lecornu a dévoilé jeudi un plan de cybersécurité qui impose un budget cyber minimum aux ministères et renforce les obligations des entreprises.
Le plan de cybersécurité dévoilé le jeudi 19 novembre par le Premier ministre Sébastien Lecornu a été écrit sous la pression des événements. Il y a eu l'important vol de données à la DGFiP, le fisc, cet été, puis, il y a quelques semaines, une attaque rocambolesque contre des installations frigorifiques que les services français attribuent à l'Iran. Les ministères ont bien été rappelés à l'ordre, les entreprises mises face à leurs responsabilités, et les victimes mieux épaulées, tout cela sur fond d'un intelligence artificielle omniprésente. Autant donc dire que la réaction était attendue. On vous explique.
Avant les entreprises, l’État lui-même doit montrer l’exemple en cybersécurité
Sébastien Lecornu n'a pas cherché à jouer les rassurants. Il a bien conscience qu'aux cybercriminels appâtés par l'argent et à certains États s'ajoutent désormais des militants en quête de coups d'éclat, le tout démultiplié par l'IA. La France a été l'une des premières frappées par les vols de données, avant d'être rejointe par nombre de ses voisins européens. Et le pillage de fichiers ne suffit plus, puisque des sabotages dignes de la guerre froide menacent désormais transports et énergie. Les scénarios noirs envisagés depuis 2022, que le Premier ministre a lui-même décrits dans son essai Vers la guerre, « sont désormais malheureusement des cas pratiques », constate-t-il.
Dans le prolongement de la Stratégie nationale de cybersécurité adoptée en janvier, l'administration passe au « serrage de vis », plus dur encore que celui envisagé six mois plus tôt. Dès 2027, chaque ministère devra consacrer au moins 5 % de son budget numérique à la cybersécurité, puis 10 % en 2030. Jusqu'ici, entre un euro pour une nouvelle application et un euro pour protéger les systèmes existants, l'administration penchait souvent pour la nouveauté. « Désormais, on inverse cette tendance. C'est un choix politique, il n'est d'ailleurs pas facile », assume Sébastien Lecornu, quitte à retarder certains nouveaux services.
Tous les ministères n'avancent en plus pas au même rythme : 70 % des objectifs de sécurisation devraient être atteints fin 2026. Qui sont les retardataires ? Le Premier ministre ne les nommera pas, « parce qu'on ne va pas donner les cartes de nos vulnérabilités », explique-t-il de façon assez prudente, et on le comprend évidemment. Ce qui est certain, c'est que chaque ministre recevra une lettre fixant des objectifs précis. L'État finit aussi de cartographier les connexions entre les systèmes des ministères, un travail déjà réalisé à 90 % par la DINUM. Le but est de couper les passerelles inutiles par où les attaques se propagent. Le chantier concerne aussi les collectivités locales et les organismes proches du service public, et un « pacte numérique » est même en cours d'élaboration.
Cybersécurité : à chacun ses portes et ses fenêtres
« Charité bien ordonnée commence par soi-même », glisse le Premier ministre, avant de se tourner vers le privé. Le projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques, dit NIS2, a enfin été adopté par l'Assemblée le 17 novembre et passera bientôt en commission mixte paritaire. Il renforcera les obligations de près de 20 000 organisations, avec des décrets promis « dans les semaines qui viennent ».
Pour expliquer la répartition des rôles, Sébastien Lecornu prend l'exemple du cambriolage. Le propriétaire paie lui-même ses portes et ses fenêtres, mais l'enquête revient à la police et à la justice. En cybersécurité, c'est la même logique. La loi doit ainsi clarifier qui est responsable de quoi, notamment chez les entreprises qui détiennent nos données personnelles, dont le vol peut mener à l'usurpation d'identité. L'État, lui, ripostera sur le terrain judiciaire et diplomatique, voire par des sanctions européennes.
Les cyberattaques ne se limitent plus aux données. Elles peuvent aussi paralyser une usine, perturber la distribution d'eau ou d'énergie, ou compromettre la conservation des médicaments. Les dirigeants qui utilisent des équipements industriels connectés sont ainsi priés de repérer leurs installations sensibles et d'anticiper le pire. L'ANSSI, elle, contrôlera en priorité les équipements dont le piratage aurait des conséquences graves. Avec l'opération Gigawatt, elle aidera aussi les énergéticiens de taille intermédiaire à mieux détecter les intrusions. Et pour les victimes, le service en ligne piloté par Cybermalveillance.gouv.fr, 17Cyber, qui oriente vers les bons professionnels, sera développé, une bonne nouvelle. Il manque encore, admet Sébastien Lecornu, « la sonnette, la tirette que vous actionnez » quand une PME bretonne craint de voir son activité s'arrêter net. Mieux accompagner les victimes aidera aussi à identifier les attaquants.
Enfin, les 200 millions d'euros que France 2030 prévoyait pour la cybersécurité serviront à faire de l'IA une alliée de la cyberdéfense, pour repérer plus vite les attaques et les failles, et automatiser certaines parades. L'enveloppe financera aussi la sécurisation de la fabrication des logiciels à l'ère de l'IA et des réseaux télécoms de demain. Elle couvrira également le chiffrement post-quantique, conçu pour résister aux futurs ordinateurs quantiques, tout en musclant la filière française. L'INESIA, l'institut public chargé d'évaluer les risques liés à l'IA, poursuit son développement. Et à Bruxelles, Paris plaidera pour restreindre l'accès aux marchés sensibles des fournisseurs présentant des risques d'ingérence étrangère ou de désactivation à distance. Une « course contre la montre », reconnaît le Premier ministre.