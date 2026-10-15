En attendant, l'ingénieur Pierre-Henry Poret conseille aux commerçants de vérifier avec leur frigoriste que leurs régulateurs ne sont pas exposés sur Internet, de changer les identifiants et de remplacer les modèles qui ne sont plus maintenus. En cas de compromission suspectée, mieux vaut préserver les journaux de connexion et contacter son prestataire ou les autorités, sans réinitialiser complètement l'équipement. Il n'est pas question d'abandonner la télémaintenance, mais « il va falloir revoir l'encadrement de cette pratique », avec VPN, double authentification et accès limités au temps des interventions. Marc Mossé, lui, sonne tout simplement la fin des excuses : « Le niveau de la menace est connu et personne ne peut sérieusement l'ignorer. » D'où l'urgence, insiste-t-il, de transposer NIS 2, avant qu'il ne soit de nouveau trop tard.