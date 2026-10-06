En réalité, en coulisses, le vrai point de blocage s'appelle le chiffrement. Ajouté au Sénat à l'initiative du sénateur Olivier Cadic, l'article 16 bis interdit à l'État d'obliger des messageries comme Signal, WhatsApp ou le français Olvid à intégrer des portes dérobées. Ces accès cachés permettraient aux autorités de lire des conversations protégées par un chiffrement de bout en bout, un procédé qui rend les messages illisibles pour tout le monde, l'éditeur de l'application compris, sauf pour l'expéditeur et le destinataire. La DGSI, qui estime que ce verrou complique ses enquêtes, réclame la suppression de l'article, ce qui fait bondir les défenseurs de la cybersécurité et de la vie privée. La délégation parlementaire au renseignement, favorable à un accès au cas par cas, y voit quant à elle « un risque majeur » pour le renseignement. L'été dernier, l'examen du texte avait d'ailleurs déjà été décalé, notamment pour laisser le député Florent Boudié terminer une mission consacrée à ce sujet.