Pour la suite, l'ANSSI a donc rédigé une ordonnance copieuse. D'abord, elle propose d'interdire les ordinateurs personnels pour travailler sur les outils du fisc, et réserver les applications internes aux postes gérés et sécurisés par la DGFIP. Ensuite, elle suggère d'imposer partout la double authentification, avec un second facteur qui ne tombe pas en même temps que le mot de passe. Un code envoyé par e-mail ne sert à rien si la messagerie s'ouvre avec les mêmes identifiants. Mieux vaut donc une clé physique ou une application dédiée, idéalement sur un autre appareil. Ensuite, il conviendrait de placer toutes les applications sous l'œil d'un SIEM, sorte de tour de contrôle qui rassemble et analyse les traces de connexion. Il faudra aussi fixer des quotas de consultation, bloquer les adresses IP suspectes selon leur provenance ou leur réputation, et couper les sessions ouvertes à chaque changement de mot de passe. L'ANSSI réclame enfin que chaque agent n'accède qu'aux données utiles à sa mission, que le Réseau Interministériel de l’État (RIE) soit mieux compartimenté entre ministères, et que les indices d'attaque circulent bien plus vite.