Les autorités ont vite avancé sur la question des pirates des impôts, et ont mis la main sur un hacker. Un hacker particulièrement jeune !
Le piratage de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a fait grand bruit le mois dernier, avec les données fiscales de plusieurs centaines de milliers de Français récoltées par les pirates, du groupe Zerobytes. Mais si ces derniers ont ensuite eu tendance à fanraronner sur les réseaux sociaux, ils ne seront pas restés longtemps libres. En tout cas, si le suspect appréhendé se révélait être bien l'un des membres.
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Un jeune homme de 18 membres, suspecté d'être membre de Zerobytes, mis en examen et écroué
Pirater Bercy, ça ne pouvait clairement pas rester impuni. Le Figaro nous apprend ainsi qu'un jeune homme de 18 ans, membre présumé du groupe de hackers Zerobytes, a été appréhendé, mis en examen et directement ensuite derrière écroué.
Un second individu, un mineur de 16 ans cette fois, a lui aussi été interpelé et placé en garde en vue, avant d'être remis en liberté. Les autorités vont maintenant tenter d'exploiter l'ensemble du matériel informatique saisi à l'occasion de cette opération.
Un jeune homme au profil déjà chargé
Si les 18 ans du jeune homme étonnent, il faut noter qu'il n'est pas inconnu de la justice. Il a en effet été déjà mis en examen à deux reprises, en 2023 et 2024, là encore pour des cyberattaques. Il était sous une mesure de contrôle judiciaire au moment où il a été appréhendé par les forces de l'ordre.
Il faut noter que la justice avait ouvert un dossier le 31 juillet, dès la réception des premières plaintes, soit avant même la revendication publique du groupe Zerobytes. Le pirate de 18 ans a été interpelé le 18 août suivant. Il est maintenant la cible de plusieurs accusation pour cybercriminalité et association de malfaiteurs, et encourt jusqu'à 10 ans de prison. La justice continue ses investigations, « pour identifier et interpeller les autres personnes mises en cause ».
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