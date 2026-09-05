Si les 18 ans du jeune homme étonnent, il faut noter qu'il n'est pas inconnu de la justice. Il a en effet été déjà mis en examen à deux reprises, en 2023 et 2024, là encore pour des cyberattaques. Il était sous une mesure de contrôle judiciaire au moment où il a été appréhendé par les forces de l'ordre.

Il faut noter que la justice avait ouvert un dossier le 31 juillet, dès la réception des premières plaintes, soit avant même la revendication publique du groupe Zerobytes. Le pirate de 18 ans a été interpelé le 18 août suivant. Il est maintenant la cible de plusieurs accusation pour cybercriminalité et association de malfaiteurs, et encourt jusqu'à 10 ans de prison. La justice continue ses investigations, « pour identifier et interpeller les autres personnes mises en cause ».