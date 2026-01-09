On y voit plus clair sur le piratage de la Fédération française de Tir. Selon une information de nos confrères du Figaro, un jeune homme de 18 ans, originaire d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a été appréhendé dans le cadre de l'enquête, pour être ensuite placé en garde à vue.

La source de ce piratage, qui a entraîné par la suite une série de vols d'armes à feu, se trouvait donc bien en France, et non pas à l'étranger - une hypothèse assez commune aujourd'hui, où l'on craint la hausse des ingérences étrangères.