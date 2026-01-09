On commence à y voir un peu plus clair dans le piratage, à l'automne dernier, de la Fédération française de Tir. Un suspect vient ainsi d'être arrêté. Et il ne venait pas de l'étranger !
Au mois d'octobre dernier, la France apprenait qu'une nouvelle victime des pirates en ligne venait s'ajouter à la longue liste des entités hackées dans le pays, à savoir : la Fédération française de Tir. Le résultat, ça avait été le vol des données de plusieurs centaines de milliers d'adhérents, sans que l'on ne sache vraiment d'où venait l'attaque. Jusqu'à aujourd'hui.
Un jeune Français de 18 ans arrêté pour le piratage de la Fédération française de Tir
On y voit plus clair sur le piratage de la Fédération française de Tir. Selon une information de nos confrères du Figaro, un jeune homme de 18 ans, originaire d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a été appréhendé dans le cadre de l'enquête, pour être ensuite placé en garde à vue.
La source de ce piratage, qui a entraîné par la suite une série de vols d'armes à feu, se trouvait donc bien en France, et non pas à l'étranger - une hypothèse assez commune aujourd'hui, où l'on craint la hausse des ingérences étrangères.
Un hackeur qui n'avait jusque-là pas été identifié
Pour rappel, le piratage de la Fédération française de Tir avait concerné 250 000 adhérents actuels, ainsi que quelque 750 000 anciens adhérents, avec des données comme les noms, prénoms, adresses (mail et physique), numéros de téléphone et numéros de licence tombées dans la nature.
Le profil de ce jeune homme, né en 2007, est un poil étonnant. Toujours selon Le Figaro, ce dernier n'était en effet pas encore un hacker identifié par les autorités. Il a pu être finalement découvert « grâce à l'exploitation de supports techniques. »