« Au cours de l'été 2025, la Cnam et les services e-santé ont été attaqués [et] en octobre 2025 et janvier 2026, des agents des douanes ont également été piratés » précise une source, à France Info. Les attaques du groupe Marak « ciblaient spécifiquement des établissements de santé, des entreprises du secteur médical, ainsi qu'une messagerie utilisée par le service des douanes » a de son côté ajouté le patron de l'Ofac, Nicolas Guidoux.

Et les autorités ont rapidement derrière avancé sur le dossier. Le parquet de Paris a ainsi indiqué à France Info que, dans le petit groupe d'interpelés, la justice a décidé de mettre en examen un majeur (né en 2005) et deux mineurs (nés en 2009) pour « atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. » Ils ont depuis été placé sous contrôle judiciaire.