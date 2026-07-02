C'est un joli coup de filet des forces de l'ordre effectué à la fin du mois de juin. Plusieurs Français soupçonnés d'avoir notamment piraté des hôpitaux ont ainsi été appréhendés.
Si les fuites de données sont malheureusement beaucoup trop fréquentes en France aujourd'hui, les autorités font elles aussi de leur côté de grands efforts pour coincer les pirates. La gendarmerie a ainsi réussi l'an dernier à arrêter un membre de Lockbit, le groupe qui avait notamment mené des attaques contre des hôpitaux français. Cette fois, ce sont des citoyens de notre pays qui s'adonnent à la cybercriminalité qui vient d'être attrapés.
Cinq jeunes Français de 16 à 22 ans interpelés
Le 23 juin dernier, l'Office anticybercriminalité (Ofac) interpelait 5 jeunes Français, âgés de 16 à 22 ans. L'aboutissement d'une enquête lancée au mois de juillet 2025, « suite à la compromission d'un établissement de santé dans la Loire ».
Le groupe est soupçonné d'appartenir au gang cybercriminel connu sous le nom de « Marak ». Celui-ci aurait attaqué en juin 2025 l'hôpital privé de la Loire, et aurait cherché à revendre les données de 525 000 patients.
Trois personnes mises en examen, dont deux mineurs
« Au cours de l'été 2025, la Cnam et les services e-santé ont été attaqués [et] en octobre 2025 et janvier 2026, des agents des douanes ont également été piratés » précise une source, à France Info. Les attaques du groupe Marak « ciblaient spécifiquement des établissements de santé, des entreprises du secteur médical, ainsi qu'une messagerie utilisée par le service des douanes » a de son côté ajouté le patron de l'Ofac, Nicolas Guidoux.
Et les autorités ont rapidement derrière avancé sur le dossier. Le parquet de Paris a ainsi indiqué à France Info que, dans le petit groupe d'interpelés, la justice a décidé de mettre en examen un majeur (né en 2005) et deux mineurs (nés en 2009) pour « atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. » Ils ont depuis été placé sous contrôle judiciaire.