Comme sans doute beaucoup de dirigeants de PME et au même titre que le commun des mortels, vous réutilisez le même mot de passe entre votre espace bancaire et votre messagerie professionnelle. Et vous l'aurez compris, dès qu'un attaquant récupère ce mot de passe lors d'une fuite de données chez un prestataire tiers, il le teste sur vos outils métiers. En 2025, le piratage de compte occupe le deuxième rang des menaces pour les professionnels selon Cybermalveillance.gouv.fr, en hausse de 45 %.

Lorsque vous êtes sur votre smartphone, vous accédez aux mêmes applications critiques qu'au bureau, souvent sans les protections déployées par votre prestataire sur les postes fixes. Parce que les échanges par SMS et par téléphone échappent aux filtres de votre messagerie professionnelle, les attaquants ont déplacé une partie de leurs campagnes vers le smishing, l'hameçonnage par SMS, et le vishing, les arnaques par appel téléphonique.

Vous travaillez également au quotidien avec un compte doté des droits administrateurs complets. Aucun cloisonnement entre usage courant et opérations sensibles. Dès qu'un hacker pirate ce compte, il a accès aux sauvegardes et données clients aussi facilement que vous. Des groupes de ransomware comme SafePay construisent leur modèle sur ce type de faille, avec plus de neuf victimes sur dix parmi des PME de moins de cinquante salariés.

Plus que la technique, les escrocs utilisent également le coup de pression, en prétextant l'urgence d'agir, en demandant la confidentialité pour vous déstabiliser. Ce faisant, il court-circuite tout réflexe de contrôle chez votre comptable avant que quiconque ait le temps de vérifier. Cybermalveillance.gouv.fr a enregistré en 2025 une hausse de 93 % des demandes d'assistance pour fraude au virement chez les professionnels, selon son rapport d'activité 2025.

Enfin, des PME découvrent régulièrement qu'un ancien prestataire dispose encore de droits d'administration sur leurs serveurs, des mois après la fin de sa mission. C'est aussi un risque à courir qu'il puisse continuer de les utiliser, y compris à des fins malveillantes.