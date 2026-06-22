Depuis avril 2023, le législateur conditionne votre dédommagement à une démarche pénale. Au titre de l'article L12-10-1 du code des assurances, vous déposez une plainte sous 72 heures après la découverte de l'attaque, sinon votre assureur refuse tout versement. Le législateur réserve cette règle aux personnes morales et aux professionnels, indépendants compris.

Vous devez donc effectuer deux démarches distinctes. D'abord notifier la CNIL en ligne, et ensuite déposer une plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Un pré-dépôt ne suffit pas. La plainte formelle doit partir dans les 72 heures.

En amont, l'État met plusieurs ressources à votre disposition. Sur cybermalveillance.gouv.fr, vous trouvez des prestataires référencés et les services de l'État compétents. L'ANSSI et la CNIL publient des guides gratuits sur la réponse à incident. Votre assureur prend ensuite en charge la remise en route du système et la perte d'exploitation, frais juridiques compris, à condition que vous respectiez le délai de plainte. Pensez aussi au DPO, délégué à la protection des données, même mutualisé entre plusieurs petites entreprises, pour plus d'efficacité. Il connaît les procédures et prend en charge les notifications le jour de l'attaque.

En pratique, mieux vaut prévenir que payer l'amende. Dotez-vous d'un antivirus professionnel, mais aussi d'un outil de journalisation des accès et de sauvegarde régulière de vos données. Sur l'hygiène numérique, Gaston Gautreneau, ingénieur expert à la CNILinterviewé par Clubic, recommande l'authentification multifacteur, un mot de passe différent pour chaque service, un gestionnaire de mots de passe, le chiffrement du disque de votre ordinateur portable et des mises à jour systématiques.

Il faut aussi préciser qui est concerné par ces obligations. Seules les entités importantes, à partir de 50 salariés ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans des secteurs sensibles, entrent dans le champ de NIS2. La plupart des TPE-PME échappent donc à NIS2, mais elles relèvent toujours du RGPD.

Autrement dit, avec dix salariés et une base de données clients, vous sortez du champ de NIS2 mais vous devez prévenir la CNIL sous 72 heures dès la fuite de données.

Le Parlement doit voter la loi Résilience, transposition française de NIS2, au cours de cet été.