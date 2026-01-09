Pour établir ce profil, Flare a passé au crible cinq cents enregistrements issus du site de fuite de SafePay, la plupart des entreprises citées n'ayant jamais signalé l'incident aux autorités compétentes.

Premier constat, la très large majorité des organisations touchées sont des petites et moyennes structures. Plus de neuf victimes sur dix sont des PME, dont près de six sur dix emploient moins de cinquante personnes (58 %). On est donc loin du cliché du groupe qui viserait en priorité les très grandes organisations, SafePay s’intéressant surtout à des sociétés suffisamment installées pour générer du cash et fortement dépendantes d’un petit nombre d’applications nécessaires à leur activité, dont la paralysie mettrait rapidement l’entreprise en difficulté.

Dans le détail, le secteur des services écrase le reste de l’échantillon avec deux tiers des victimes environ (66 %). Flare relève une forte présence des activités juridiques et comptables, qui concentrent un peu plus d’un quart des organisations touchées (26 %), mais aussi de la santé (22 %), de l’industrie au sens large (18 %), des services IT (12 %), du retail (11 %) et des services publics (6 %). Autant de domaines dans lesquels l’informatique porte directement la production, la facturation ou la relation client, avec des volumes importants de données personnelles, médicales ou financières.

La portée des entreprises ciblées tend également à confirmer le choix d’un maillon intermédiaire. 60 % des victimes identifiées opèrent principalement au niveau local ou régional, 28 % à l’échelle nationale et seulement 8 % ont un profil de multinationale. SafePay s’intéresse donc aux sociétés suffisamment ancrées sur leur marché pour être solvables, mais trop petites pour disposer d’une direction cybersécurité solide et d’équipes dédiées à la gestion de crise.

Dans les données de Flare, ces entreprises sont d’abord nord-américaines (40 %) et ouest-européennes (38 %), avec une forte concentration des victimes aux États-Unis et en Allemagne, les régions à faible revenu ou moins régulées apparaissant à la marge. Le groupe semble au contraire privilégier des environnements au pouvoir d’achat élevé, régis par des cadres stricts (RGPD, NIS2, HIPAA, lois de notification de fuite), susceptibles de transformer une exfiltration de données en dossiers juridiques, réglementaires et assurantiels, qui reviennent généralement plus cher à l’entreprise visée que la rançon elle-même.