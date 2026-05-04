Le phishing représentait 60 % des cyberattaques visant les entreprises françaises en 2024, selon le baromètre CESIN/OpinionWay. Une fois dans la boîte e-mail d'un comptable ou d'un responsable achats, le malfaiteur lit les échanges et attend. Il repère par exemple une facture en attente dans un fil de conversation établi avec un fournisseur connu, puis crée une adresse e-mail avec un caractère modifié dans le nom de domaine. Il copie le logo, le ton, la mise en page du vrai partenaire, et glisse un nouveau RIB dans la conversation. L'illusion est totale.

Les fraudeurs ciblent les fins de mois et les veilles de congés, quand la charge comptable laisse peu de place à la vérification. Sous la pression d'une demande soit-disant urgente, le comptable valide sans rappeler le fournisseur. En quelques heures, les escrocs ont rerouté les fonds vers des comptes à l'étranger par des comptes intermédiaires. À partr de ce moment-là, il est quasiment impossible de récupérer l'argent.

Certains d'entre eux n'ont même pas besoin de pirater une messagerie. Ils achètent des données de facturation sur le dark web, ou pratiquent le social engineering en appelant les services comptables sous une fausse identité pour identifier qui gère les paiements. Avec l'IA générative, il est tout à fait possible pour moins de 50 euros par mois, de produire un e-mail sans fautes, au bon ton, et avec la bonne signature.