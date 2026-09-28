Ces services se servent de robots d’indexation. Ces robots scrutent en continu les marchés noirs, les forums fermés et les sites de dépôt de fichiers volés, et certains canaux Telegram utilisés par les cybercriminels. Le service compare ensuite ce contenu à une liste de surveillance, construite à partir du nom de domaine de votre entreprise et des adresses e-mail de vos salariés.

Certains outils avancés recourent d’abord à l’apprentissage automatique, pour trier ces très grands volumes de conversations, y compris en plusieurs langues, et isoler les cas potentiellement sensibles. Une correspondance retenue peut alors déclencher une alerte automatique. Les prestataires sérieux la font toutefois vérifier une dernière fois par un analyste avant de vous la transmettre, pour écarter les faux positifs. L’alerte indique, en principe, la nature de la donnée retrouvée et la source du forum ou du marché concerné, avec une date estimée de la fuite.

Certains marchés ne sont accessibles que via le navigateur Tor. Ce logiciel masque l’origine de la connexion. D’autres marchés opèrent sur le web classique ou sur des messageries chiffrées, plus faciles à surveiller pour un outil automatisé. Une bonne partie des données récentes provient désormais de logiciels espions installés sur des ordinateurs personnels, des « stealer logs ». Ces programmes aspirent les mots de passe enregistrés dans le navigateur, puis les revendent en lot sur ces marchés.

