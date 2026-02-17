Dans le détail, les chercheurs ont examiné la solidité du modèle dit zero-knowledge revendiqué par ces trois gestionnaires, censé garantir que l’éditeur ne puisse jamais accéder aux données stockées. Ils ont analysé la façon dont les applications échangent avec l’infrastructure de Bitwarden, Dashlane et LastPass en envisageant le cas où elle renverrait des réponses manipulées, par exemple en modifiant certaines informations transmises au client.

À partir de cette hypothèse, ils ont pu formaliser vingt-cinq cas d’attaque et en démontrer la faisabilité via des preuves de concept, douze concernant Bitwarden, sept propres à LastPass et six relevant de Dashlane.

À noter que ces travaux ne mettent pas en cause les algorithmes de chiffrement eux-mêmes. Ils s’intéressent plutôt à la manière dont certaines fonctions nécessaires au service, comme la récupération d’accès, le partage d’éléments ou la compatibilité entre versions, s’articulent avec ce chiffrement et peuvent, dans ce contexte très particulier, en affaiblir les garanties.

Concrètement, les situations étudiées montrent qu’un service compromis pourrait tenter d’envoyer à l’application des données modifiées lors d’une synchronisation, comme un identifiant ou un mot de passe altéré, ou encore imposer des paramètres de protection moins exigeants. Dans des environnements utilisant largement le partage ou la récupération administrée, ces opérations peuvent aussi servir à obtenir des informations sur le contenu stocké ou à y injecter des éléments modifiés.