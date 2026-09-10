Par défaut, et on a tendance à l’oublier, un profil LinkedIn affiche le poste exact d’un salarié et le nom de son manager direct. Multipliée par vos vingt ou cinquante employés, cette fiche peut recomposer un organigramme complet, du comptable au dirigeant. Avant de choisir son interlocuteur, un fraudeur commence généralement par cette collecte. Il va ensuite créer une adresse proche de la vôtre pour tenter de pousser votre comptable vers un virement urgent et confidentiel.



Il peut aussi en apprendre plus sur vos fournisseurs et partenaires habituels grâce à une liste de relations professionnelles afichées sur le profil ou dans un post. Très utile pour une arnaque au faux fournisseur. Un fraudeur repère alors le bon moment pour glisser, dans une facture d'apparence légitime, un changement de coordonnées bancaires.

En période de congés ou de déplacement, quand personne ne décroche pour vérifier, les escrocs sont susceptibles de frapper en priorité. Vos publications de voyage et vos messages d’absence automatiques donnent, sans que vous le sachiez, des renseignements précieux sur ces périodes creuses.

Sur Facebook, lorsque vos collaborateurs identifient leurs collègues sur une photo d’équipe prise à l’occasion d’une réunion ou d'un séminaire, ils complètent l’organigramme de votre société que le cyberpirate n’a plus qu’à reconstituer depuis LinkedIn.

Par la seule fraude au président, un réseau démantelé début 2026 avait détourné soixante et un millions d’euros en un an.

En parcourant une offre d’emploi pour un administrateur SAP ou un ingénieur Salesforce, un attaquant est capable de repérer les logiciels installés chez vous. De cette liste, il peut tirer les vulnérabilités connues à tester en priorité, avant toute tentative d’intrusion technique.

