MattS32

Le mot de passe partagé avec tout le monde est une ânerie.

Ce qu’il faut c’est en premier lieu que toutes les demandes de ce genre doivent obligatoirement passer par un mail signé électroniquement. Dans l’écrasante majorité des arnaques au président, c’est suffisant, car l’attaque ne repose pas sur une intrusion technique, mais uniquement sur du social engineering.

Ensuite, il faut imposer des contraintes techniques non contournables, pour éviter qu’un coup de pression sur le salarié le pousse à contourner. Par exemple, il faudrait pouvoir demander aux banques d’imposer un délai de 48h entre l’ajout d’un destinataire de virement et la possibilité de faire un virement vers ce destinataire. Ainsi pas de pression possible sur l’employé pour qu’il fasse le virement immédiatement, et ça lui laisse le temps de se poser, de réfléchir et de vérifier la demande qu’il a reçue.

Pour authentifier les échanges de vive voix, plutôt que de se reposer sur des mots de passe pré-échangés et partagés par tous, mieux vaut jouer avec les anecdotes communes, ou au contraire les fausses anecdotes.

Par exemple, inventer un truc « ah, maintenant que je vous ai en ligne, il y a un problème avec la note de frais que vous m’avez envoyé pour le restaurant avec Dupont, vous avez oublié de la signer. ». S’il répond qu’il va la renvoyer, alors qu’en fait cette note de frais n’a jamais existé, y a un problème. Ou encore lui demander le montant d’une certaine opération, dont on sait qu’il le connait ou peut le retrouver facilement, mais qu’un attaquant à peu de chances de connaître.