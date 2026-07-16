Le flux financier identifié dépasse déjà 94 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 61 millions supplémentaires détournés en 2024 par la seule fraude au président. Il s’agit d’usurper l’identité d’un dirigeant d’entreprise, par téléphone ou par e-mail, pour ordonner à un comptable un virement présenté comme urgent et confidentiel. Les escrocs privilégient les périodes durant lesquelles le dirigeant réel est injoignable, congés ou déplacements professionnels, pour limiter les vérifications. Pourtant, le pot aux roses peut être découvert, grâce à de nombreux signaux d'alerte, tels ceux qu’on vous décrit dans notre guide de sensibilisation destiné aux équipes financières des entreprises.

Le principal suspect avait déménagé à Porto en février. Les autorités espagnoles et portugaises ont alors renforcé leur coopération et délivré un mandat d'arrêt européen contre sa compagne et lui. Un autre responsable gérait l’infrastructure financière du réseau depuis Barcelone, avant de fuir l’Espagne pour rejoindre le Panama via plusieurs pays. La police y voit une « gestoría del fraude », une agence dédiée à la fraude. Interpol et les autorités locales l’ont arrêté sur place.

Six perquisitions ont eu lieu à Barcelone, à Gérone et à Tarragone, en Espagne, et à Porto, au Portugal. Les agents ont saisi plus de 170 smartphones et 15 ordinateurs utilisés pour orchestrer les milliers de virements frauduleux du réseau.