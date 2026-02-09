Puis venait le moment de demander de l'argent. L'escroc multipliait alors les histoires dramatiques pour justifier ses besoins urgents de liquidités. Un jour, il prétendait avoir tout perdu dans de mauvais investissements. Le lendemain, il simulait un kidnapping et réclamait une rançon pour sa libération. Il inventait aussi des séjours en prison avec menaces de mort, ou encore des saisies immobilières imminentes. Pour paraître crédible, il envoyait même de fausses captures d'écran censées prouver ses talents de trader et ses gains passés.