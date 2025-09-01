Une quadragénaire française a été victime d'une escroquerie sophistiquée orchestrée par des brouteurs. Ces derniers ont usurpé l'identité du chanteur italien Damiano David, leader du groupe Maneskin, pour la dépouiller de ses économies.
Amy pensait vivre un conte de fées avec la rock star italienne Damiano David, mais le réveil fut brutal le 12 juillet. Cette secrétaire de 45 ans, qui a le mérite d'occuper deux emplois dans le service à la personne dans l'ouest de la France, a fini par réaliser l'ampleur de la manipulation subie. Pendant trois mois, des brouteurs l'ont méthodiquement dépouillée de 15 000 euros, transférés via PayPal, bitcoins et virements bancaires. Les malfrats ont exploité à fond son rêve de rencontrer la star vainqueur de l'Eurovision pour son anniversaire.
Une fausse assistante personnelle de Damiano David entre en scène
Tout commence mi-avril sur Facebook, où un faux profil de Damiano David contacte Amy, grande fan du chanteur de Maneskin, qui a réussi le lancement de sa carrière solo. L'individu utilise une méthode plutôt classique des brouteurs, à savoir la prise de contact sur les réseaux sociaux. L'imposteur s'intéresse rapidement au premier roman qu'Amy est en train d'écrire, une romance mettant justement en scène un chanteur célèbre, comme le révèle Le Parisien.
Les échanges basculent assez vite vers Telegram, la messagerie chiffrée prisée des délinquants. L'arnaqueur multiplie alors les attentions, s'intéresse à son projet littéraire et promet même une rencontre avec l'artiste. « J'étais subjuguée, charmée », confie Amy, qui reconnaît avoir été « trop gentille » et facilement manipulable, affaiblie par son affection pour la star. Une certaine « Kristen », prétendue assistante personnelle du chanteur, entre ensuite en scène via WhatsApp avec une photo de profil festive, pour lui proposer un abonnement VIP à vie aux spectacles de Damiano David.
On fait miroiter à Amy plein de choses, comme des invitations prioritaires, des contenus issus des coulisses, etc. Mais il faut évidemment payer : 1 000 euros pour l'abonnement VIP, puis autant pour les frais d'expédition de pass exclusifs, et 3 000 euros pour une séance privée « Émeraude » dans un château proche de chez elle, sans compter les multiples frais annexes. Amy, qui pense même pouvoir assister à un enregistrement en studio, reçoit un bouquet de fleurs avec un mot de remerciement pour mieux l'amadouer.
Les escrocs, décidés à ne pas relâcher leur emprise sur Amy lorsque cette dernière s'est mise à douter, ont même signé un faux contrat de remboursement pour la rassurer, après de pseudo-annulations d'événements et autres rendez-vous.
La victime découvre l'arnaque après trois mois de manipulation psychologique
Le stratagème atteint son paroxysme avec l'ouverture d'un compte dans une banque fictive, où apparaissent miraculeusement 19 800 dollars. Pour récupérer cette somme, Amy doit encore débourser 2 100 dollars de frais de transfert. C'est ce dernier versement qui lui ouvre enfin les yeux, avec l'aide précieuse de sa sœur qui l'aide à comprendre la supercherie dont elle est victime.
L'arnaque aux sentiments, dont le grand public a plus largement pris connaissance en début d'année avec la fameuse histoire du faux Brad Pitt, cible principalement des femmes de 40 à 80 ans. Les escrocs exploitent leur solitude, leur besoin d'affection et leur fanatisme. Ils usurpent l'identité de célébrités pour créer une relation de confiance, puis multiplient les prétextes financiers. On rappelle que l'affaire du faux Brad Pitt a coûté 800 000 euros à sa victime.
Amy, qui « limite » ses pertes à 15 000 euros, a déposé plainte mi-juillet pour escroquerie, sans grand espoir de récupérer ses économies disparues. « Cette culpabilité va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. J'étais comme sous emprise », confie-t-elle, évoquant comment les arnaqueurs ont « joué sur ses sentiments » et « abusé de sa confiance ». Elle espère désormais que Damiano David prendra conscience de ce fléau et alertera publiquement ses fans sur les dangers des faux profils qui prolifèrent sur ses pages officielles.