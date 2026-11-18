La DINUM a annoncé mercredi la sortie de bêta de Fichiers, le service de stockage et de partage de documents de LaSuite. Le « Google Drive » souverain de l'État revendique déjà 150 000 utilisateurs dans l'administration.
La direction interministérielle du numérique (DINUM) a officialisé ce mercredi 18 novembre la sortie de bêta de Fichiers, le service de stockage et de partage de documents de LaSuite, la suite numérique souveraine de l'État. Pour un outil resté en bêta jusqu'à aujourd'hui, les chiffres avancés sont plus que positifs, puisqu'on évoque 150 000 utilisateurs en octobre, près de 5 millions de fichiers stockés et une croissance « multipliée par 10 » depuis janvier. Une montée en puissance bienvenue pour un projet que la Cour des comptes jugeait encore, le 22 octobre, plus complémentaire qu'alternatif à Microsoft Office, même si tout n'est pas encore parfait.
Fichiers, un Drive maison pensé pour les agents publics
Concrètement, Fichiers joue le rôle d'un OneDrive ou d'un Google Drive, mais version service public. On peut y déposer des documents de tout type, jusqu'à 2 Go par fichier, puis on choisit finement qui peut les consulter, les commenter ou les modifier. Le service embarque aussi OnlyOffice, une suite bureautique open source, pour éditer à plusieurs et en temps réel un texte, un tableur ou une présentation, sans quitter le navigateur. Une recherche par nom, type ou emplacement et un aperçu des fichiers sans téléchargement complètent l'arsenal.
À noter que toute personne qui dispose d'un compte ProConnect, l'identifiant des agents publics et des professionnels qui travaillent avec l'administration, peut être invitée à collaborer. Pour les autres, un simple lien de partage suffit. Et concernant la sécurité, les données résident en France, sur un cloud qualifié SecNumCloud, le référentiel le plus exigeant de l'ANSSI, l'agence nationale de cybersécurité, pour les services cloud. L'homologation a été prononcée cette année par le responsable de la sécurité informatique de la DINUM, après des audits externes de l'infrastructure et du code, des revues régulières et un programme de bug bounty, qui récompense les chercheurs pour chaque faille découverte. Et quant au code, il est ouvert, publié sur GitHub et réutilisable. Une administration peut donc faire tourner sa propre instance, plutôt que celle de la DINUM.
Les administrations, elles, sont progressivement en train de jouer le jeu. Pas moins de quinze ministères, de l'Éducation nationale à l'Intérieur en passant par l'Agriculture, ainsi que de nombreuses administrations, utilisent déjà Fichiers, gratuit pour les agents de la fonction publique d'État. Le service rejoint ainsi le noyau dur de LaSuite, aux côtés de la messagerie instantanée Tchap, obligatoire pour les agents depuis l'été 2025, et de Visio, appelé à remplacer Teams et Zoom d'ici 2027. La DINUM remercie au passage les milliers d'agents qui ont essuyé les plâtres de la bêta, fait remonter leurs retours et proposé des améliorations.
Fichiers sort de bêta, pas encore de l'ombre de Microsoft
Le tableau compte quelques petites zones grises néanmoins. Fichiers fonctionne exclusivement dans le navigateur, sans synchronisation avec le disque de l'ordinateur, contrairement à OneDrive ou Google Drive. La DINUM l'assume, c'est selon elle plus sûr, et l'expérience reste la même sous Windows, macOS ou Linux. Le service n'est pas non plus adapté aux documents marqués « Diffusion Restreinte », une mention qui protège les informations sensibles de l'administration, ce qui pourrait limiter son usage dans certains services. Plus embarrassant, le site de présentation de LaSuite se déclare lui-même « non conforme » en matière d'accessibilité, alors que les sites publics sont légalement tenus d'être accessibles aux personnes handicapées. Et, clin d'œil involontaire, le logo de Fichiers portait encore la mention « BETA » au moment où nous écrivions ces lignes.
Le 22 octobre, la Cour des comptes estimait que LaSuite, qui a coûté environ 40 millions d'euros entre 2021 et 2025, faisait davantage figure de complément que d'alternative à Microsoft Office, faute notamment d'un vrai tableur, d'un agenda et d'un outil de présentation. Fichiers apporte une réponse partielle, avec un espace de stockage partagé et, grâce à OnlyOffice, de quoi éditer tableurs et présentations. Mais la messagerie électronique, outil collaboratif le plus utilisé de l'État selon la Cour, est toujours en bêta. Et la DINUM cessera en 2027 de financer Resana, une plateforme collaborative achetée sous licence à un éditeur privé et jusqu'ici proposée aux agents.
Et la suite ? La feuille de route, présentée comme prévisionnelle, promet une recherche qui « comprend » le contenu des documents, ainsi qu'un stockage centralisé des documents rédigés dans Docs et des enregistrements de réunions Visio. La DINUM entretient même un peu de suspense avec des « fonctionnalités secrètes », sans en dire davantage. L'idée est de faire dialoguer Fichiers avec Visio, Docs et Tchap. Une étape indispensable si LaSuite veut un jour ressembler moins à une collection d'outils qu'à un véritable espace de travail.