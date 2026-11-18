Biggs

J’en peux plus de ce projet LaSuite… Les mecs continuent de claquer du fric pour refaire un truc qui existe littéralement déjà : ça fait 6 ou 7 ans que l’Éducation nationale a sa propre suite, sur la plateforme apps.education.fr.

C’est la même chose que LaSuite, en plus mature et mieux fourni. Puisqu’on parle de cloud, l’EN en a déjà un qui s’appelle Nuage : sur une base NextCloud (donc synchronisation possible avec les ordis et les mobiles), 100 Go d’espace de stockage offerts, suite Collabora Online intégrée.

Il suffisait d’étendre le projet au-delà de l’EN, à tous les agents du service public, et le tour était joué. Mais non, c’est mieux de dépenser 40 millions d’euros pour refaire un truc identique.

Et en plus les gars de la DINUM sont super fiers d’eux, il faut voir les newletters triomphantes qu’ils envoient dès qu’ils ajoutent une nouvelle fonction pourrie à LaSuite.

Ça me rend fou de voir où part l’argent public…