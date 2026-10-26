Une plateforme plus lisible ne suffira toutefois pas si les places manquent. Le gouvernement en promet 15 000 de plus entre 2027 et 2028, en ciblant d'abord l'Île-de-France, qui concentre plus de 90 % des difficultés d'affectation. Le dossier de presse transmis à la rédaction nous dit qu'en 2025, il y a eu 8 780 admis en BUT pour 8 802 places. Faute de places, les bacheliers technologiques doivent se rabattre sur les BTS, au détriment des bacheliers professionnels. D'où 10 000 places en BTS, 4 000 en BUT et 1 000 pour accompagner la licence accès santé, qui remplacera les PASS et LAS à la rentrée 2027. Pour les encadrer, le gouvernement proposera par amendement au budget 2027 la création de 1 264 postes d'enseignants en BTS et de 204 en IUT et en licence accès santé. Un algorithme, aussi transparent soit-il, ne crée pas de places assises. C'est sur ce terrain que la réforme sera en partie jugée.