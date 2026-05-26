Pour y parvenir, le calendrier a été délibérément compressé. Les propositions reçues le 2 juin devront être traitées avant le 4 juin à 23h59, et les places libérées seront aussitôt reproposées dès le 5 juin à de nouveaux candidats. Tout est pensé pour que la mécanique s'emballe avant les épreuves écrites du bac, dont les délais de réponse seront d'ailleurs suspendus du 12 au 18 juin pour les lycéens généraux et technologiques.