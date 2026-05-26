La phase d'admission Parcoursup 2026 ouvrira le mardi 2 juin à 19h pour un million de candidats. Calendrier accéléré, classement des vœux obligatoire, et accompagnement renforcé, voici tout ce qu'il faut savoir avant le grand soir.
Mardi 2 juin à 19h, la plateforme Parcoursup donnera le coup d'envoi de sa phase d'admission 2026. Cette année, 1 046 000 candidats pourront consulter les premières réponses des formations à leurs vœux. Le calendrier a été volontairement accéléré pour que le maximum de lycéens reçoive une proposition avant les épreuves écrites du baccalauréat. Dates clés, listes d'attente, classement des vœux, on a résumé ce qui vous attend.
Parcoursup 2026, le compte à rebours a commencé pour un million de candidats
Avec plus d'un million de candidats qui ont confirmé au moins un vœu cette année, on est sur un record absolu depuis le lancement de la plateforme en 2018. Pour gérer l'affluence sans faire planter les serveurs, Parcoursup ouvrira d'abord en mode consultation uniquement le 2 juin à 19h, avant de permettre progressivement aux candidats de répondre aux propositions reçues au fil de la soirée.
Les chiffres de 2025 donnent une bonne idée de ce qui attend les candidats. 94 % des lycéens inscrits avaient reçu au moins une proposition d'admission. Les deux tiers en avaient une dès le premier jour, plus de 80 % au bout d'une semaine, pour un délai moyen de 3,2 jours avant la première réponse. L'objectif 2026 est identique, malgré la hausse du nombre de dossiers.
Pour y parvenir, le calendrier a été délibérément compressé. Les propositions reçues le 2 juin devront être traitées avant le 4 juin à 23h59, et les places libérées seront aussitôt reproposées dès le 5 juin à de nouveaux candidats. Tout est pensé pour que la mécanique s'emballe avant les épreuves écrites du bac, dont les délais de réponse seront d'ailleurs suspendus du 12 au 18 juin pour les lycéens généraux et technologiques.
Parcoursup 2026 essaie d'accompagner les candidats sans proposition d'admission
L'autre étape clé à ne pas rater aura lieu entre le 5 et le 8 juin à 23h59. Les candidats ayant des vœux en attente devront obligatoirement les classer par ordre de préférence. Tout vœu non classé sera automatiquement supprimé. Et dès le 9 juin, ces préférences seront intégrées pour accélérer l'évolution des listes d'attente, le tout avant les premières épreuves du bac.
Précisions que pour ne pas se retrouver dans le brouillard le soir du 2 juin, un site d'entraînement est disponible sur parcoursup.gouv.fr. Ce dernier simule la phase d'admission avec de faux dossiers et propose des quiz autour des règles essentielles à connaître. En cas de question urgente, le numéro vert 0 800 400 070 tourne tous les jours ouvrés de 10h à 16h, et jusqu'à 20h les 3, 4 et 5 juin.
Pour ceux qui n'obtiendraient pas satisfaction, la phase complémentaire s'ouvrira dès le 11 juin, avec jusqu'à dix nouveaux vœux possibles dans les formations encore disponibles. À partir du 1er juillet, les Commissions d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) prendront le relais avec un accompagnement individualisé. Elles avaient épaulé plus de 22 000 candidats en 2025. Seuls 38 lycéens étaient restés sans proposition en fin de procédure.