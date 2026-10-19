Le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Enseignement supérieure soignent aussi l'argument social. Près de neuf lycéens boursiers sur dix ont reçu au moins une proposition. Selon leurs estimations, les taux de boursiers prévus par la loi ont été décisifs pour près de 19 400 d'entre eux. Sans ce coup de pouce, ils n'auraient vraisemblablement pas obtenu de proposition dans la formation où ils se sont inscrits. Un peu plus de 32 000 candidats ont par ailleurs saisi cet été la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie, sur fond de « forte pression sur les effectifs », de l'aveu même du ministère. À l'issue de la procédure, 60 lycéens restent accompagnés, presque tous des bacheliers professionnels au profil scolaire fragile, sans avis favorable de leur conseil de classe pour un BTS.