On se demande où ces caméras ont le droit de tourner, et sur ce point, la loi ne laisse guère de place au doute. La loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques, qui a créé l'expérimentation, vise les manifestations sportives, récréatives ou culturelles exposées à un risque terroriste ou d'atteinte grave à la sécurité, ainsi que les transports qui les desservent. Les cortèges syndicaux, lycéens ou de gilets jaunes n'entrent dans aucune de ces cases. La loi Ripost du 18 août 2026 a prolongé l'expérimentation jusqu'à fin 2030, après un premier report à fin 2027, et l'a ouverte à des bâtiments et lieux ouverts au public particulièrement exposés, voie publique comprise. Le Conseil constitutionnel y a mis une limite, avec trois mois d'autorisation au plus, renouvelables, pour les sites menacés en permanence.