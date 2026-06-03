Ce que propose Wimi, c'est en somme un équivalent souverain de Microsoft 365 ou Google Workspace. C'est-à-dire qu'elle délivre une suite complète en SaaS comprenant messagerie, visioconférence, stockage, gestion de projets et co-édition de documents, suite hébergée en France et juridiquement à l'abri de toute ingérence étrangère. Une offre taillée pour les organisations qui n'ont pas le droit à l'erreur sur la confidentialité de leurs données. Une alternative aux hyperscalers nord-américains, qui s'adresse en particulier aux secteurs jugés « hautement stratégiques » selon la directive européenne NIS2, comme l'industrie, la défense, la santé, la finance et les administrations.